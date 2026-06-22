Что будет после отставки премьера Британии Кира Стармера

Sky News также сообщил о требовании одного из высокопоставленных членов лейбористской партии к Стармеру отказаться от долгого процесса ухода в отставку, предусматривающего соревнование за должность лидера партии и, соответственно, нового главы правительства Британии. Скорее всего, это связано с тем, что у однопартийцев Стармера уже есть очевидный фаворит – это 56-летний экс-мэр Большого Манчестера (одноименный город с агломерацией; с 2017 по 2026 г.) Эндрю Бернем, который ранее занимал и министерские посты при премьере Гордоне Брауне (2007–2010). «Энди может занять это место [нового лидера лейбористов] без конкурса», – сказал один из собеседников The Telegraph.