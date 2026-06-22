Что будет после отставки премьера Британии Кира Стармера

Что будет после отставки премьера Британии Кира СтармераЕго скорый уход анонсировал Дональд Трамп
Премьер-министр Великобритании от лейбористской партии Кир Стармер, весьма вероятно, объявит о своей отставке уже 22 июня. Об этом написали несколько британских СМИ, включая газету The Telegraph со ссылкой на парламентария, который входит в число верных соратников Стармера. Источник подчеркнул, что премьер уже не думает о сохранении должности, а лишь озабочен стремлением «обезопасить свое политическое наследие». Журналисты цитируют слова инсайдеров, исходя из которых следует, что премьер потерял основной костяк поддержки. «Никого нет. Буквально остались только люди, родственники которых работают в № 10 (сокращенное название резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. – «Ведомости»), личные многолетние друзья Кира», – сообщили депутаты, опрошенные корреспондентами.
Вдобавок скорый уход Стармера подтвердил 21 июня и президент США Дональд Трамп. В том же посте в своей соцсети Truth Social он упрекнул британского премьера в провале по «двум очень важным направлениям»: иммиграционной и энергетической политике. «Желаю ему [Стармеру] удачи», – написал Трамп.
Один из источников британской прессы утверждает, что в случае отказа Стармера добровольно покинуть пост можно будет ожидать «волну отставок» в правительстве: «У тори (консервативной партии Британии. – «Ведомости») было то же самое [при смене премьеров]». Сигналы к готовности к подобному сценарию есть: канал Sky News сообщил, что на Стармера оказывают давление министры транспорта Хайди Александер, внутренних дел Шабана Махмуд и энергетики Эд Милибэнд. 21 июня к ним присоединилась министр иностранных дел страны Иветт Купер. А еще 11 июня в отставку ушли министры обороны Джон Хили и глава ведомства по делам вооруженных сил Эл Карнс.
Sky News также сообщил о требовании одного из высокопоставленных членов лейбористской партии к Стармеру отказаться от долгого процесса ухода в отставку, предусматривающего соревнование за должность лидера партии и, соответственно, нового главы правительства Британии. Скорее всего, это связано с тем, что у однопартийцев Стармера уже есть очевидный фаворит – это 56-летний экс-мэр Большого Манчестера (одноименный город с агломерацией; с 2017 по 2026 г.) Эндрю Бернем, который ранее занимал и министерские посты при премьере Гордоне Брауне (2007–2010). «Энди может занять это место [нового лидера лейбористов] без конкурса», – сказал один из собеседников The Telegraph.
Бернем только 19 июня весьма уверенно получил место в парламенте по итогам довыборов в палату общин от избирательного округа Мейкерфилд (тоже в Манчестере), когда ему удалось победить кандидата от партии евроскептиков «Реформировать Соединенное Королевство», набрав 55% голосов. Кроме того, как показывают данные YouGov, Бернем – самый популярный лейборист в Британии.
При этом в день избрания Бернема Стармер еще утверждал, что не намерен уходить в отставку. «Если борьба [за пост лидера лейбористов] будет, я буду участвовать, буду баллотироваться, и я неоднократно говорил, что не собираюсь уходить», – сказал он.
У Cтармера, возглавившего правительство после победы лейбористов на парламентских выборах 2024 г., уже не первый месяц проблемы с рейтингами, на что повлияли ряд скандалов. Но давление стало кратно расти после провала лейбористов на муниципальных выборах 7 мая, по результатам которых они лишились 1498 мандатов в местных органах власти.
Стармер держит курс на постепенный уход, а от него значительная часть партии ждет дорожных карт или графика, как он будет покидать пост, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Эксперт объяснил, что, пока лейбористы расколоты, у Стармера есть время наладить процесс транзита власти в партии более выгодным для себя образом.
Что касается Бернема, то ему будет необходимо объединить партию, а у этого политика есть проблемы с крайне левым ее крылом, говорит аналитик. Во внутренней политике он будет продвигать модели централизованного экономического восстановления, а также продолжит традиционный для лейбористов курс на удешевление жилья и медицины. «Что же касается внешней политики – а именно отношений с США, Евросоюзом и роли Лондона в украинском конфликте, – то здесь вряд ли будут какие-то изменения», – заключает Шеин.
Положение Стармера остается шатким уже давно – прежде всего из-за внутриполитических проблем, говорит младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Евгений Панков. По словам эксперта, на премьера не ослабевает давление с правого фланга, представленного партией «Реформируй Соединенное Королевство». Избирателей беспокоит нелегальная миграция и межэтническая напряженность в обществе – именно эти проблемы ударили по консерваторам в 2024 г. и до сих пор остаются нерешенными.
«Не усилила позиции премьера и недавняя отставка министра обороны Хили. Непопулярный Стармер превратился в бремя для лейбористов», – сказал эксперт.
В то же время Панков отметил, что опыт консерваторов экс-премьеров Бориса Джонсона и Риши Сунака показывает, что премьер-министры не сдаются так легко. По его словам, «политическая агония» Стармера может быть долгой. Ее длительность зависит от поддержки со стороны ближайших партнеров по партии, которая ослабевает.