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Трамп заявил о предстоящей отставке Стармера

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинет свой пост, связав это с неудачами британского правительства в вопросах миграции и энергетики. Об этом он написал в своей социальной сети True Social.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике», – написал президент США. Он также призвал Стармера снять ограничения на добычу нефти в Северном море и пожелал ему «всего наилучшего».

21 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что политическим наследием Стармера останутся разжигание милитаристских настроений и неудачи в энергетике. По его словам, в наследие Стармера также войдут открытые границы, банды грумеров, преступления мигрантов и отказ признавать любые из этих ошибок.

19 июня в интервью GB News премьер-министр Великобритании сообщил, что продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. При этом Стармер подчеркнул, что сейчас такой борьбы нет. 12 июня Стармер также говорил, что не планирует покидать свой пост. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства.

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