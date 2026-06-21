Трамп заявил о предстоящей отставке Стармера

19 июня в интервью GB News премьер-министр Великобритании сообщил, что продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. При этом Стармер подчеркнул, что сейчас такой борьбы нет. 12 июня Стармер также говорил, что не планирует покидать свой пост. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства.