Дмитриев оценил политическое наследие Стармера

19 июня в интервью GB News премьер-министр Великобритании заявил, что продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. При этом Стармер подчеркнул, что сейчас такой борьбы нет. По его словам, он направил Бернхэму поздравления с победой, но еще не говорил с ним по телефону.