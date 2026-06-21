Дмитриев оценил политическое наследие Стармера
Политическим наследием премьер-министра Великобритании Кира Стармера останутся разжигание милитаристских настроений и неудачи в энергетике. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По его словам, в наследие Стармера также войдут открытые границы, банды грумеров, преступления мигрантов и отказ признавать любые из этих ошибок.
19 июня в интервью GB News премьер-министр Великобритании заявил, что продолжит участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии и не будет отказываться от своего поста. При этом Стармер подчеркнул, что сейчас такой борьбы нет. По его словам, он направил Бернхэму поздравления с победой, но еще не говорил с ним по телефону.
12 июня Стармер также говорил, что не планирует покидать свой пост. Тогда Sky News писал, что в стране наблюдается политический кризис, который вызван отставкой двух членов правительства. При этом Стармер подчеркнул, что намерен завершить работу, ради которой был избран на выборах 2024 г. Он говорил, что рассчитывает возглавить Лейбористскую партию на следующих парламентских выборах.
Поводом для заявлений Стармера стала новость об отставке министра обороны Великобритании Джона Хили и министра по делам вооруженных сил Эла Карнса. Оба объяснили свое решение несогласием с объемом финансирования, предусмотренным правительственным планом инвестиций в оборону.