Кто потенциально возглавит правительство в Великобритании

Потенциально мандат в палату общин от округа Мейкерфилд может получить мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм – он уже запросил разрешение у национального исполнительного комитета лейбористской партии на участие в довыборах. В случае его избрания теоретически он также может стать главным кандидатом на пост Стармера, предположили в Bloomberg. При этом сам Бернхэм не говорил о намерении бороться за лидерство в партии, но намекнул, что в роли депутата парламента он мог бы сделать больше полезных дел для всей страны и партии. Политик ранее пытался вернуться в палату общин в начале года, но тогда национальный исполнительный комитет лейбористов отказал ему в этом под давлением Стармера.