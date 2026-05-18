Кто потенциально возглавит правительство в Великобритании

Кто потенциально возглавит правительство в ВеликобританииНынешний премьер Кир Стармер может покинуть свой пост в скором времени
Депутаты от лейбористской партии в парламенте Великобритании, по всей видимости, готовятся к борьбе как за лидерство в самой партии, так и кабинете министров. Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники в британском правительстве, нынешний премьер Кир Стармер планирует оставить свой пост в течение месяца. По данным издания, это может произойти до дополнительных выборов в палату общин, которые запланированы на 18 июня в избирательном округе Мейкерфилд в графстве Большой Манчестер на северо-западе Англии.
Как пишет Daily Mail, на данный момент британский премьер понимает текущую политическую реальность и он покинет кабинет министров, как только «сочтет этот момент подходящим». Традиционно в округе Мейкерфилд победу на выборах одерживали представители лейбористской партии, но в контексте неожиданного успеха правопопулистской партии Reform UK лейбористы рискуют потерять и этот мандат. Правда, позже в интервью Sky News министр культуры Лиза Нэнди назвала слухи об отставке Стармера «лихорадочными спекуляциями» и «чепухой».
Потенциально мандат в палату общин от округа Мейкерфилд может получить мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм – он уже запросил разрешение у национального исполнительного комитета лейбористской партии на участие в довыборах. В случае его избрания теоретически он также может стать главным кандидатом на пост Стармера, предположили в Bloomberg. При этом сам Бернхэм не говорил о намерении бороться за лидерство в партии, но намекнул, что в роли депутата парламента он мог бы сделать больше полезных дел для всей страны и партии. Политик ранее пытался вернуться в палату общин в начале года, но тогда национальный исполнительный комитет лейбористов отказал ему в этом под давлением Стармера.
Другим потенциальным кандидатом в борьбе за лидерство в лейбористской партии может стать экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг. Он уже успел объявить о желании побороться за пост главы правительства в случае запуска внутрипартийных выборов, писала 16 мая газета The Guardian. Согласно партийным правилам, голосование за лидера партии возможно лишь после одобрения этого решения 20% депутатов парламента от лейбористов.
Политическое будущее Стармера оказалось под вопросом после сокрушительного поражения лейбористской партии на местных выборах в начале мая. На них лейбористы утратили свое большинство в 1406 мандатов (из 5066 мест по стране), получив всего 997 мандатов. Победителем же оказалась партия Reform UK политика Найджела Фараджа – 1444 мандата. После выборов 80 из 411 парламентариев из лейбористской фракции публично призвали Стармера оставить свой пост, писали Bloomberg и Sky News. Обозначить сроки своего ухода попросил британского премьера также министр энергетики Эд Милинбэнд – давний союзник политика. На этом фоне пять министров покинули свои посты, в том числе Стритинг. Сам Стармер отказался подавать в отставку.
Отставка Стармера до довыборов в Манчестере маловероятна, полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. В лейбористской партии пока нет консолидирующей фигуры, готовой возглавить партию и кабинет министров, поэтому уход премьера на нынешнем этапе может углубить партийный кризис и привести к досрочным выборам, отметил эксперт: «А новое голосование сегодня – гарантированно поражение лейбористов. Стармер точно не доживет до парламентских выборов в 2029 г., а довыборы – это первый шаг, чтобы провести контролируемый его уход».
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева не исключила уход Стармера до дополнительных выборов. По ее мнению, на данный момент теоретически соперником Стармера в борьбе за лидерство в партии может стать Бернхэм. «Руководителя лейбористов будут выбирать около 200 000 членов партии. Поэтому говорить, каков будет расклад во внутрипартийной борьбе, сейчас пока сложно», – отметил эксперт.
По мнению Шеина, Бернхэм по-прежнему имеет шансы на победу в округе Мейкерфилд, говорит эксперт. «Партия Фараджа на севере Англии не имеет своего четко сконцентрированного электората, поэтому мажоритарная избирательная система может сыграть на руку правящей партии», – добавил эксперт.
В любом случае, продолжает Ананьева, Фарадж бросит все силы на округ Мейкерфилд, чтобы не позволить Бернхэму или другому кандидату от лейбористов одержать там победу. «Мэр Манчестера – наиболее популярный среди лейбористов политик. Победа Бернхэма автоматически превратит его в фаворита в борьбе за пост премьера. Тем не менее заранее экстраполировать итоги недавних местных выборов на предстоящее голосование не стоит», – предупредила эксперт.