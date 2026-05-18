Главная / Политика /

Стармер снова заявил об отказе уйти в отставку

Премьер Великобритании Кир Стармер на фоне призывов к отставке вновь заявил, что не намерен покидать пост и планирует участвовать в следующих парламентских выборах. Об этом сообщила The Guardian.

Отвечая на вопросы британских телеканалов, Стармер заявил, что уже неоднократно говорил, что не собирается уходить. Он также добавил, что хочет участвовать в следующих выборах.

«Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении» – сказал премьер.

После провала Лейбористской партии на местных выборах почти 100 депутатов призвали Стармера к отставке. Также мэр Большого Манчестера Энди Бернем заявил о намерении избираться в парламент, что может усилить его позиции в борьбе за лидерство в партии.

17 мая колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что Стармер планирует покинуть пост по собственной инициативе. По информации журналиста, Стармер уже рассказал о своем решении приближенным друзьям. Один из членов кабинета министров на условиях анонимности пояснил, что глава правительства осознает сложившуюся обстановку и желает уйти «с достоинством».

14 мая министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг покинул свой пост и направил письмо Стармеру с призывом уйти в отставку. В письме он призвал Стармера отказаться от поста и инициировать полноценные выборы нового руководителя с широким кругом кандидатов, включая Бернема.

Стритинг заявил, что действующий премьер не сможет вести лейбористов на следующие всеобщие выборы, а внутри партии и среди профсоюзов существует запрос на содержательную политическую дискуссию.

