Глава британского минздрава уволился и призвал Стармера к отставке

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг покинул свой пост и направил письмо премьер-министру Киру Стармеру с призывом уйти в отставку. Об этом сообщил The Guardian.

По данным издания, Стритинг, представляющий правое крыло Лейбористской партии, ранее рассматривался как возможный претендент на лидерство в партии. В письме он призвал Стармера отказаться от поста и инициировать полноценные выборы нового руководителя с широким кругом кандидатов, включая мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

Стритинг заявил, что действующий премьер не сможет вести лейбористов на следующие всеобщие выборы, поскольку внутри партии и среди профсоюзов существует запрос на содержательную политическую дискуссию.

«Там, где нужна стратегия, у нас пустота. Там, где нужно направление, – дрейф», – отметил он в своем обращении.

11 мая Sky News сообщал, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили о своей отставке и призвали Стармера уйти, также к его отставке после провальных для Лейбористской партии выборов призвали десятки парламентариев.

