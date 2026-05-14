Глава британского минздрава уволился и призвал Стармера к отставке
Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг покинул свой пост и направил письмо премьер-министру Киру Стармеру с призывом уйти в отставку. Об этом сообщил The Guardian.
По данным издания, Стритинг, представляющий правое крыло Лейбористской партии, ранее рассматривался как возможный претендент на лидерство в партии. В письме он призвал Стармера отказаться от поста и инициировать полноценные выборы нового руководителя с широким кругом кандидатов, включая мэра Большого Манчестера Энди Бернема.
Стритинг заявил, что действующий премьер не сможет вести лейбористов на следующие всеобщие выборы, поскольку внутри партии и среди профсоюзов существует запрос на содержательную политическую дискуссию.
«Там, где нужна стратегия, у нас пустота. Там, где нужно направление, – дрейф», – отметил он в своем обращении.
11 мая Sky News сообщал, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили о своей отставке и призвали Стармера уйти, также к его отставке после провальных для Лейбористской партии выборов призвали десятки парламентариев.