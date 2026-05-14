Почему премьер Британии Кир Стармер смог устоять

Почему премьер Британии Кир Стармер смог устоятьЕго отставки требовали однопартийцы
Британский премьер Кир Стармер держится за свою должность, несмотря на разгромное поражение его партии на местных выборах 7 мая. Следующие национальные выборы в 2029 г. ему точно не выиграть, считают эксперты. При этом политический кризис в стране, связанный с отказом Стармера уходить в отставку после провала на выборах, продолжается. Как сообщает Sky News, количество требующих отставки Стармера депутатов и политиков растет – уже 80 из 411 законодателей в лейбористской фракции в палате общин публично призвали его покинуть свой пост. За день 12 мая в знак несогласия с политикой Стармера в отставку подали три замминистра – юстиции Алекс Дэвис-Джонс, внутренних дел Джесс Филлипс и жилищного строительства Миатта Фанбулле. «Я не вижу тех изменений, которых, как мне кажется, ждет вся страна. Поэтому я не могу продолжать занимать пост замминистра при нынешнем руководстве», – заявила Филлипс в своем письме, направленном Стармеру и опубликованном порталом Sky News. А 11 мая о своей отставке объявили личный секретарь министра здравоохранения Уэса Стритинга Джо Моррис и личный секретарь министра окружающей среды Эммы Рейнольдс Том Ратленд.
Стармер при этом отказывается уходить со своего поста. На заседании кабмина 12 мая добиться отставки Стармера у министров не удалось – министр по вопросам труда и пенсий Пэт Макфэдден заявил, что высокопоставленные члены правительства не стали настаивать на уходе премьера. Отставки требует министр внутренних дел Шабана Махмуд, но она находится в меньшинстве по этому вопросу.
Катализатором политического кризиса стали местные выборы в 136 советов в Англии, а также выборы в парламенты Шотландии и Уэльса, прошедшие в Великобритании 7 мая. На них лейбористы утратили в Англии сразу 1406 мандатов и получили всего 997. Победителем оказалась правопопулистская партия Reform UK политика Найджела Фараджа, получившая 1444 мандата. Кроме того, лейбористы уступили региональным партиям в Шотландии и Уэльсе, в последнем они утратили контроль над местным парламентом впервые в истории страны. Reform UK же впервые в истории получила место в парламенте Шотландии, набрав столько же, сколько лейбористы, – 17 мандатов, а в Уэльсе обошли их с результатом в 34 мандата против 9 у лейбористов. Выборы свидетельствуют о том, что традиционные политические силы – консерваторы и лейбористы – теряют свои позиции сразу в Англии, Шотландии и Уэльсе, уступая Reform UK.
Призывы к отставке Стармера звучат не в первый раз. Ранее премьер оказался замешанным в скандале с файлами американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Согласно обнародованным данным, Стармер назначил в США послом Питера Мандельсона, который находился в дружеских отношениях с Эпштейном и за деньги передавал ему конфиденциальные данные британского правительства. Сам Стармер поспешил откреститься от инцидента и возложил всю вину на самого Мандельсона, который якобы дезинформировал его о своих связях с Эпштейном.
Разговоры об отставке Стармера шли еще с осени, но уходить он не собирается, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Местные выборы для него и лейбористов, как и предполагалось, оказались провальными, но Стармер заранее подстраховался и назначил на 13 мая тронную речь короля Карла III. Она, напоминает эксперт, является программой правительства, так что Стармер хочет заручиться поддержкой монархии. После произнесения тронной речи по ней должно пройти голосование о доверии правительству, и, если депутаты проголосуют за, убирать Стармера будет просто незачем. Что же касается местных выборов, то успех Reform UK не стоит экстраполировать на выборы национальные – на них между Стармером и Фараджем британцы все равно выберут первого, заключает эксперт.
Беспрецедентное поражение лейбористов на местных выборах продемонстрировало, что Стармер сейчас скорее является «хромой уткой», чем реальным политическим лидером, говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. При этом существует ряд факторов, которые несколько облегчают жизнь Стармеру, а уходить он не собирается. Главное, отмечает эксперт, что в лейбористской партии у него нет серьезной альтернативы, кто бы мог взять власть и стать премьером. У лейбористской фракции в парламенте наблюдаются заметные разногласия, и она не может выдвинуть кандидата на пост премьера немедленно. При этом, говорит Шеин, разрозненность наблюдается и у консервативной оппозиции. Тем не менее пусть сейчас Стармер и держится за власть, очевидно, что следующие выборы в 2029 г. он точно проиграет, поэтому у лейбористов осталось еще около двух лет, чтобы согласовать кандидатуру на замену Стармеру. Эксперт также согласен, что ставить знак равенства между выборами местными и национальными не стоит как минимум потому, что на них используются разные избирательные системы – более справедливая пропорциональная на местных и мажоритарная на национальных, которая работает на две ведущие партии консерваторов и лейбористов, обеспечивая им высокие показатели.