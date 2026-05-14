Почему премьер Британии Кир Стармер смог устоять

Беспрецедентное поражение лейбористов на местных выборах продемонстрировало, что Стармер сейчас скорее является «хромой уткой», чем реальным политическим лидером, говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. При этом существует ряд факторов, которые несколько облегчают жизнь Стармеру, а уходить он не собирается. Главное, отмечает эксперт, что в лейбористской партии у него нет серьезной альтернативы, кто бы мог взять власть и стать премьером. У лейбористской фракции в парламенте наблюдаются заметные разногласия, и она не может выдвинуть кандидата на пост премьера немедленно. При этом, говорит Шеин, разрозненность наблюдается и у консервативной оппозиции. Тем не менее пусть сейчас Стармер и держится за власть, очевидно, что следующие выборы в 2029 г. он точно проиграет, поэтому у лейбористов осталось еще около двух лет, чтобы согласовать кандидатуру на замену Стармеру. Эксперт также согласен, что ставить знак равенства между выборами местными и национальными не стоит как минимум потому, что на них используются разные избирательные системы – более справедливая пропорциональная на местных и мажоритарная на национальных, которая работает на две ведущие партии консерваторов и лейбористов, обеспечивая им высокие показатели.