Daily Mail: Стармер покинет пост премьера Великобритании по собственному желанию
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует покинуть пост по собственной инициативе, сообщил колумнист британского издания Daily Mail Дэн Ходжес со ссылкой на источники в правительстве .
По информации журналиста, Стармер уже рассказал о своем решении приближенным друзьям. Один из членов кабинета министров на условиях анонимности пояснил, что глава правительства осознает сложившуюся обстановку и желает уйти «с достоинством». При этом точные сроки его возможной отставки остаются неизвестными, пишет Ходжес.
11 мая Sky News писали, что парламентские частные секретари (PPS) четырех министров объявили об отставке и призвали Стармера уйти. 8 мая Стармер заявлял, что не планирует покидать свой пост после неудачных для Лейбористской партии муниципальных выборов. По его словам, результаты голосования не повлияют на его политические планы.