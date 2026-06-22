Как иностранные СМИ оценили отставку премьер-министра Великобритании

«Стармер заявил, что подаст в отставку по требованию собственной партии после того, как его ошибки и просчеты подорвали доверие избирателей, несмотря на убедительную победу на выборах два года назад, которую он обеспечил, пообещав стабильное руководство и экономический рост. Стармер заявил, что останется исполняющим обязанности премьер-министра до тех пор, пока его Лейбористская партия не выберет нового лидера. Ожидается, что им станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. <…> Именно победа Бернема на внеочередных парламентских выборах на прошлой неделе побудила Стармера подать в отставку. После почти десятилетнего перерыва в работе в парламенте в качестве мэра Большого Манчестера Бернем возвращается в Вестминстер и будет приведен к присяге в качестве депутата».