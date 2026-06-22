Как иностранные СМИ оценили отставку премьер-министра Великобритании

Как иностранные СМИ оценили отставку премьер-министра ВеликобританииУход Стармера связывают с многомесячным внутрипартийным кризисом и падением рейтингов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил о своей отставке. Он сообщил, что уведомил короля Карла III о своем решении и останется исполняющим обязанности главы правительства до избрания нового лидера правящей Лейбористской партии.
Стармер заявил, что принял решение после того, как выслушал позицию фракции лейбористов относительно его способности повести партию к следующим выборам. «Я выслушал ответ моей парламентской партии на этот вопрос и с достоинством его принимаю», – сказал премьер.
Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну, которую я люблю». По словам премьера, выдвижение кандидатов на пост лидера партии начнется 9 июля и завершится до начала летних парламентских каникул.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на отставку Стармера.
«Внутри Лейбористской партии нарастало давление на Стармера с требованием назвать дату его ухода после победы Энди Бернема на дополнительных выборах в Мейкерфилде на прошлой неделе. Многие считают, что Бернем, бывший мэр Большого Манчестера, является главным претендентом на пост премьер-министра вместо Стармера после того, как он обеспечил себе возвращение в парламент, одержав убедительную победу над своим соперником от партии «Реформы Великобритании» (Reform UK)».
«Стармер подал в отставку в понедельник после нескольких недель внутриполитических потрясений в правительстве, в результате чего страна осталась без седьмого лидера за последнее десятилетие. Лейбористская партия, которую в настоящее время возглавляет Стармер, должна как можно скорее выбрать нового лидера, поскольку Великобритания столкнулась с экономическим кризисом, связанным с войной в Иране».
«После нескольких недель заявлений о том, что он будет бороться с любыми попытками сместить его, Стармер сказал, что уходит с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра. Его заявление открывает путь к тому, что, как ожидается, станет плавной передачей власти лидеру гонки Бернему, бывшему мэру Большого Манчестера. В эмоциональной речи Стармер сказал, что прислушался к своей партии и понял, что он больше не тот человек, который должен вести ее на следующие общенациональные выборы, назначенные на 2029 г.».
«Выступая перед нацией в понедельник утром Стармер объявил о завершении шести лет на посту лидера Лейбористской партии и двух лет на посту премьер-министра. Через два часа стало почти очевидно, что Стармера сменит Бернем, после того как его главный потенциальный соперник Уэс Стритинг заявил, что не будет баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии».
«Стармер заявил, что подаст в отставку по требованию собственной партии после того, как его ошибки и просчеты подорвали доверие избирателей, несмотря на убедительную победу на выборах два года назад, которую он обеспечил, пообещав стабильное руководство и экономический рост. Стармер заявил, что останется исполняющим обязанности премьер-министра до тех пор, пока его Лейбористская партия не выберет нового лидера. Ожидается, что им станет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. <…> Именно победа Бернема на внеочередных парламентских выборах на прошлой неделе побудила Стармера подать в отставку. После почти десятилетнего перерыва в работе в парламенте в качестве мэра Большого Манчестера Бернем возвращается в Вестминстер и будет приведен к присяге в качестве депутата».
«Несмотря на то что в июле 2024 г. правительство сэра Кира было избрано подавляющим большинством, его электоральную базу охарактеризовали как «широкую, но неоднородную». Важные обещания по ключевым вопросам, в том числе снижение стоимости жизни, восстановление Национальной службы здравоохранения и решение острого жилищного кризиса, были краеугольным камнем его предвыборной программы, призванной привлечь избирателей.
Теперь, спустя чуть менее двух лет, он подал в отставку. Точная дата его ухода пока неизвестна, но мы знаем, что он станет премьер-министром от Лейбористской партии, пробывшим на этом посту меньше всех в истории. Его преемник станет седьмым премьер-министром за 10 лет на фоне растущей нестабильности и частой смены глав правительства».
«Даже оппоненты считают Стармера порядочным, трудолюбивым и вежливым человеком, но при этом он стал самым непопулярным премьер-министром Великобритании со времен появления современных политических опросов <…> По данным социологической компании Ipsos, через год после вступления в должность уровень удовлетворенности работой Стармера упал до минус 66, что стало самым низким показателем удовлетворенности среди всех премьер-министров с 1977 г. С тех пор ситуация почти не улучшилась, и сейчас рейтинг составляет около минус 60».
«Стармер с трудом сдерживал слезы, объявляя о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании, – менее чем через два года после того, как Лейбористская партия одержала убедительную победу на выборах. 63-летний Стармер объявил о намерении уйти в отставку после того, как на него усилилось давление в связи с результатами местных выборов в прошлом месяце, на которых правящая Лейбористская партия потеряла более 1000 мест. Премьер-министр признал, что Лейбористская партия сомневается в его способности привести ее к победе на следующих выборах».