Чем известен будущий премьер Великобритании Энди Бернэм

На выборах 18 июня он набрал 55% голосов против 34,5% у кандидата от правой Reform UK (округ считался одним из десяти приоритетных у этой партии на грядущих национальных выборах). В Мейкерфилде преобладает рабочий класс, голосовавший за брекзит в 2016 г., такие округа считаются опорой лейбористов, но все более тяготеют к более популистской Reform UK. Победа Бернэма в этом округе дала сопартийцам надежду на то, что при нем лейбористы смогут восстановить контакты с избирателями перед следующими национальными выборами.