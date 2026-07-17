Чем известен будущий премьер Великобритании Энди Бернэм

Чем известен будущий премьер Великобритании Энди БернэмБывший мэр Манчестера объявлен новым лидером Лейбористской партии
17 июля Энди Бернэм, бывший мэр Манчестера и единственный претендент на пост лидера Лейбористской партии, официально возглавил ее, сменив ушедшего в отставку Кира Стармера. К исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании Бернэм приступит 20 июля. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».
От выходца из рабочей семьи до министра
Эндрю Бернэм родился 7 января 1970 г. в Ливерпуле в католической семье и вырос в Калхете – тихой деревне в графстве Чешир между Ливерпулем и Манчестером на северо-западе Англии. Его отец работал инженером-технологом, а мать – секретарем в приемной врача общей практики. Оба родителя были убежденными сторонниками лейбористов, поэтому у него рано проявился интерес к политике: уже в 14 лет он решил вступить в партию. С детства будущий премьер увлекался футболом, занимался крикетом и другими видами спорта.
После школы Бернэм поступил в Фицуильям-колледж Кембриджского университета, где получил магистерскую степень по английской филологии. В годы учебы он познакомился со своей будущей женой Мари-Франс ван Хил (поженились в 2000 г.). После окончания вуза он занялся журналистикой – работал в специализированных журналах Tank World и Passenger World Management.
Бернэм выстраивал свой имидж как регионального политика, противопоставлявшего себя британским политическим элитам. При этом основу карьеры он построил в Лондоне в 2001-2017 гг., сумев добиться министерских постов.
Впервые политикой он занялся в возрасте чуть более 20 лет, начав работать исследователем у члена парламента от Далвича и Уэст-Норвуда Тессы Джоуэлл, которая затем занимала министерские посты при Тони Блэре и Гордоне Брауне. Политическая карьера Бернэма быстро шла в гору: он стал сначала специальным советником министра культуры Криса Смита, а в 2001 г. был избран членом парламента от города Ли (Большой Манчестер).
Сначала Бернэм был членом парламентского комитета по здравоохранению, который он занимал до 2003 г., затем работал парламентским личным секретарем министра внутренних дел Лиама Бланкетта (2003-2004 гг.), потом – министра образования Рут Келли (2004-2005 гг).
В 2007-2008 гг. занял первый крупный пост – должность главного секретаря министерства финансов, затем – министра культуры (2008-2009 гг.) и здравоохранения (2009-2010 гг.) при Брауне. По словам одного из источников FT, работавшие тогда с Бернэмом коллеги «не особенно высоко» его ценили, отмечая его как слабого и неорганизованного администратора, неспособного принимать трудные решения. Вместе с тем они указали на его харизматичность и эмпатию – качества, которых не хватило экс-премьеру Стармеру.
После отставки Брауна в 2010 г. Бернэм баллотировался на пост лидера партии лейбористов, но занял четвертое место. В 2015 г. он предпринял вторую попытку, проиграв в итоге Джереми Корбину. Следующий год он провел в роли теневого министра внутренних дел в теневом кабинете (является по сути правительством в ожидании, формируемым парламентской оппозицией) Корбина, а в 2016 г. подал в отставку.
«Король Севера»
В 2017 г. Бернэм выиграл на выборах мэра Большого Манчестера, набрав более 60% голосов. Большой Манчестер является метропольным графством – городской агломерацией – с населением почти 3 млн человек (вторая по размеру в королевстве). Ее центр – город Манчестер с населением 550 000 человек (первый промышленный город в истории мира, сейчас – крупный финансовый и транспортный центр).
На этом посту он занялся преобразованием разрозненной транспортной системы, взяв ее под общественный контроль, интегрировав автобусы с другими видами общественного транспорта в «пчелиную сеть». В результате этого пассажиропоток вырос на 8%.
Пик популярности Бернэма среди жителей Большо Манчестера пришелся на период пандемии коронавируса. Тогда в видеообращении, записанном на ступенях библиотеки, он обвинил консервативное правительство в пренебрежительном отношении к северу Англии из‑за региональных карантинных ограничений. После этого за ним закрепилось навеянное сериалом «Игра престолов» прозвище «король Севера».
Бернэм настаивал на том, что ужесточение ограничений для борьбы с вирусом должны сопровождаться существенной финансовой поддержкой для региональных правительств. По итогу он запросил у Лондона пакет в 65 млн фунтов, но получил лишь 22 млн, что привело к публичному конфликту с тогдашним премьером-консерватором Борисом Джонсоном. В целом в пандемийные времена политики регионального уровня нередко становились важными фигурами национального масштаба, отмечают британские СМИ. В 2021 г. он переизбрался на второй срок, набрав уже более 67% голосов.
На посту главы Большого Манчестера Бернэм запомнился также своей поддержкой кампании по восстановлению справедливости для жертв катастрофы в Хиллсборо 1989 г., когда 97 футбольных фанатов «Ливерпуля» погибли в давке на матче. Полиция тогда обвинили в произошедшем самих фанатов, но позднее расследование выявило ошибки в работе правоохранителей, а власти принесли извинения семьям погибших.
Борьба за лидерство в партии
После убедительной победы на выборах в Манчестере Бернэм стал одним из фаворитов букмекеров на пост следующего премьера, а сам он предложил тогда Лейбористской партии связаться с ним, если она «когда-нибудь почувствует, что нуждается» в нем.
С того момента премьерское кресло успели позанимать четыре разных человека, а в 2026 г. разговоры об отставке крайне непопулярного Стармера и противопоставившем ему себя Бернэму резко усилились. Хотя это и не требуется законом, лидеры британских партий уже давно избираются из числа действующих законодателей. В мае депутат-лейборист от Мейкерфилда Джош Саймонс ушел в отставку, чтобы дать возможность баллотироваться Бернэму, проложив ему тем самым дорогу в парламент.
На выборах 18 июня он набрал 55% голосов против 34,5% у кандидата от правой Reform UK (округ считался одним из десяти приоритетных у этой партии на грядущих национальных выборах). В Мейкерфилде преобладает рабочий класс, голосовавший за брекзит в 2016 г., такие округа считаются опорой лейбористов, но все более тяготеют к более популистской Reform UK. Победа Бернэма в этом округе дала сопартийцам надежду на то, что при нем лейбористы смогут восстановить контакты с избирателями перед следующими национальными выборами.
Взгляды и критика
Со временем взгляды Бернэма смещались влево по сравнению со Стармером. В прошлом году он охарактеризовал свои убеждения как «социализм, благоприятствующий бизнесу». В январе 2026 г. назвал «четырьмя всадниками британского апокалипсиса» дерегулирование, приватизацию, жесткую экономию и Brexit.
Позиционируя себя как кандидата «для простых людей», Бернэм выступает за повышение минимальной заработной платы, улучшение профессионального образования и рабочих мест для молодежи, ренационализацию железнодорожной системы и против налога на недвижимость. При этом он является сторонником увеличения налога на наследство, доходы от которого планируется направлять на социальные выплаты. В плане же госуправления Бернэм выступает за расширение государственного контроля за коммунальными услугами, транспортом и жилищным фондом и передачу полномочий и финансирования регионам.
По оценке собеседников FT, Бернэм умеет угождать людям и говорить то, что они хотят услышать, но у него всегда возникали сложности с тем, чтобы сказать или сделать что-то трудное. На этом фоне сразу шесть из десяти опрошенных изданием управляющих крупными фондами назвали именно Бернэма наихудшим для рынка государственных облигаций королевства (прежде он призывал к независимости страны от него).
CNBC обращает внимание и на непоследовательность его взглядов: например, ранее в этом году Бернэм сначала раскритиковал некоторые из ужесточений иммиграционной политики, а затем – предложил расширить возможности задержания нелегальных мигрантов.
Несмотря на последовательную критику Стармера остается неясным, чем Бернэм будет отличаться от него – как во внутренней, так и во внешней политике, считают оппоненты нового премьера. Также они скептически относятся к способности нового премьера повторить свои успехи в Манчестере на Даунинг-стрит, вспоминая Бориса Джонсона, дважды становившегося мэром Лондона, но не продержавшегося в кресле главы государства всего три года.
Сторонники же Бернхэма утверждают, что благодаря его сильной поддержке в важнейших для лейбористской партии северных районах и общественных симпатиях он мог бы стать жизнеспособной альтернативой Стармеру и привести партию ко второй победе подряд на следующих общенациональных выборах.
Бернэм с детства увлекается футболом, болел за ливерпульский «Эвертон» и сам играл на позиции нападающего в футбольной команде лейбористов «Глаза демона». У него два брата, причем оба выбрали карьеру в образовании. Ник – старший брат – работает директором престижного колледжа Cardinal Newman College в Престоне, а Джон-младший – школьным учителем. У самого Бернэма трое детей – один сын и две дочери.