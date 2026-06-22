Новый премьер Великобритании не изменит основ внешней политики старого

Новый премьер Великобритании не изменит основ внешней политики старогоЭндрю Бернэм может сменить Кира Стармера в сентябре
Премьер-министр Великобритании лейборист Кир Стармер заявил об отставке. Он продолжит выполнять функции главы правительства до момента избрания нового лидера партии. По его словам, аппарат лейбористов подготовит специальное расписание для транзита власти, в ходе которого кандидаты на руководство партией для внутрипартийного голосования смогут выдвигаться с 9 по 16 июля, до ухода парламента на летние каникулы. Таким образом, заявил Стармер, новый лидер партии будет избран уже к началу осени. Об этом заявил он сам в своей речи 22 июня, текст которой, как писала газета The Guardian, он и его советники начали готовить еще 20 июня.
На этом фоне британское правительство могут ожидать три сценария. Первый считается руководством лейбористов одним из наиболее рискованных и касается полноценных партийных праймериз для претендентов на место лидера партии. Как сообщила еще 21 июня газета The Telegraph, высокопоставленные партийцы хотели бы избежать такого исхода, так как это может усилить их внутренние разногласия и окончательно подорвать доверие к партии. Согласно агрегатору опросов Politico Poll of Polls, на 15 июня уровень поддержки лейбористов составляет 18%.
Второй сценарий предложил лидер наиболее популярной в стране политической партии Reform UK и поклонник президента США Дональда Трампа Найджел Фарадж. Он в очередной раз выступил за проведение внеочередных парламентских выборов. «Требую проведения выборов <...> Лейбористы не смогли выполнить своих обещаний <...> Британия сломалась. Шесть премьер-министров за семь лет могут убедить вас в этом. Мы готовы к выборам», – сказал Фарадж в своем официальном обращении, опубликованном на сайте партии. По данным Poll of Polls, партия Фараджа остается наиболее популярной политической партией в Британии с 25% поддержки. Кроме того, в мае она показала лучшие результаты на муниципальных выборах, выиграв 1452 мандата в местных органах власти.
Третий сценарий, по информации The Telegraph и The Guardian, кажется значительной части лейбористской партии наиболее комфортным и безопасным – назначение парламентской фракцией без конкурентных выборов главой партии и премьером 56-летнего экс-мэра (с 2017 по 2026 г.) Большого Манчестера (одноименный город с агломерацией) Эндрю Бернэма который ранее, при премьере Гордоне Брауне (2007–2010), занимал и министерские посты. «Энди может занять это место [нового лидера лейбористов] без конкурса», – сказал один из собеседников The Telegraph. Для этого он должен остаться единственным кандидатом.
19 июня Бернэм одержал убедительную победу на довыборах в палату общин от избирательного округа Мейкерфилд (тоже в Манчестере) и обошел кандидата от Reform UK. Он набрал 55% голосов. По данным агентства YouGov, Бернэм остается самым популярным лейбористом в Великобритании.
Для участия в борьбе за руководство партии необходима поддержка 20% однопартийцев – членов парламента (при нынешних 403 мандатах у лейбористов это 81 депутат) и 5% местных партийных ячеек или хотя бы трех связанных с партией организаций, две из которых должны быть профсоюзами. А на самих выборах лидера голосуют все члены партии и профсоюзов. После этого на ежегодной партийной конференции будут подведены итоги. Согласно открытым данным, кандидатуру Бернэма поддерживают около 200 однопартийцев – членов парламента.
Шансы третьего сценария на реализацию усиливаются и тем, что ближайший возможный конкурент Бернэма за лидерство в партии – экс-министр здравоохранения Уэс Стиринг отказался участвовать в борьбе за партийное руководство.
Основная задача Бернэма на партийном уровне – консолидация ее ультралевой и умеренной фракций, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По словам эксперта, в этом случае Бернэм может предложить свое резюме на посту мэра во всем, что касалось социальных реформ и в целом экономического возрождения севера Англии. На общем внутриполитическом направлении Бернэм планирует придерживаться традиционной лейбористской платформы, направленной на увеличение доступности жилья, образования и здравоохранения. Что касается внешней политики, то имидж Бернэма как политика-прагматика вряд ли сильно скажется на нынешнем международном курсе Лондона. Он продолжит держаться особых отношений с США и близости с Евросоюзом. Конкретно на украинском направлении ждать от него резкого отхода от нынешней британской стратегии не надо.
Несмотря на высокие шансы Бернэма одержать победу в борьбе за лидерство в партии, лейбористы могут попытаться выдвинуть номинального конкурента, чтобы сохранить за Бернэмом определенный уровень легитимности, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. «[Бывшие премьер-министры] Гордон Браун (2007–2010) и Риши Сунак (2022–2024) становились лидерами лейбористской и консервативной партий без особой конкуренции и боялись проводить внеочередные выборы», – подчеркнула она. Эксперт уточнила, что именно для создания имиджа легитимного лидера партии и, соответственно, главы правительства лейбористы могут попытаться показать видимость работы внутрипартийных механизмов. Если говорить о внешней политике Британии в случае победы Бернэма, то тут серьезных изменений ждать не надо: союзнические отношения с США и Европой сохранятся, точно так же как и нынешний курс Лондона на украинском направлении. «Удивлять тут Бернэм не станет», – резюмировала эксперт.