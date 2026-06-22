Новый премьер Великобритании не изменит основ внешней политики старого

Основная задача Бернэма на партийном уровне – консолидация ее ультралевой и умеренной фракций, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По словам эксперта, в этом случае Бернэм может предложить свое резюме на посту мэра во всем, что касалось социальных реформ и в целом экономического возрождения севера Англии. На общем внутриполитическом направлении Бернэм планирует придерживаться традиционной лейбористской платформы, направленной на увеличение доступности жилья, образования и здравоохранения. Что касается внешней политики, то имидж Бернэма как политика-прагматика вряд ли сильно скажется на нынешнем международном курсе Лондона. Он продолжит держаться особых отношений с США и близости с Евросоюзом. Конкретно на украинском направлении ждать от него резкого отхода от нынешней британской стратегии не надо.