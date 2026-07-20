Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьера Британии

До этого Стармер заявил, что завершил работу на посту главы правительства. Он отметил, что за шесть лет во главе лейбористской партии смог вывести ее «из исторического поражения в 2019 г.» и изменить так, чтобы она достойно представляла страну. Также политик выразил уверенность, что его кабинет сократил уровень бедности среди детей, снизил иммиграцию, укрепил обороноспособность страны и повысил международный авторитет Великобритании.