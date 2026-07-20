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Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьера Британии

Монарху предстоит принять Энди Бернэма и предложить ему сформировать правительство
Ведомости

Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был принят королем и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое его величество милостиво принял», – говорится в сообщении.

Как отмечает Sky News, до назначения нового главы правительства Великобритания временно остается без премьер-министра. Ожидается, что в ближайшее время Карл III поручит новому лидеру лейбористской партии Энди Бернэму сформировать правительство.

Чем известен новый премьер Великобритании Энди Бернэм

Политика / Международные новости

До этого Стармер заявил, что завершил работу на посту главы правительства. Он отметил, что за шесть лет во главе лейбористской партии смог вывести ее «из исторического поражения в 2019 г.» и изменить так, чтобы она достойно представляла страну. Также политик выразил уверенность, что его кабинет сократил уровень бедности среди детей, снизил иммиграцию, укрепил обороноспособность страны и повысил международный авторитет Великобритании.

17 июля председатель Национального исполнительного комитета лейбористской партии Шабана Махмуд сообщила, что новым лидером партии избран Бернэм. Поскольку лейбористы сохраняют большинство в парламенте, его избрание означает переход на пост премьер-министра после завершения необходимых процедур.

22 июня экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд предполагал, что Бернэм при приходе к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с РФ. Дипломат считал, что новый премьер продолжит нынешний политический курс.

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