Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьера БританииМонарху предстоит принять Энди Бернэма и предложить ему сформировать правительство
Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
«Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был принят королем и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое его величество милостиво принял», – говорится в сообщении.
Как отмечает Sky News, до назначения нового главы правительства Великобритания временно остается без премьер-министра. Ожидается, что в ближайшее время Карл III поручит новому лидеру лейбористской партии Энди Бернэму сформировать правительство.
До этого Стармер заявил, что завершил работу на посту главы правительства. Он отметил, что за шесть лет во главе лейбористской партии смог вывести ее «из исторического поражения в 2019 г.» и изменить так, чтобы она достойно представляла страну. Также политик выразил уверенность, что его кабинет сократил уровень бедности среди детей, снизил иммиграцию, укрепил обороноспособность страны и повысил международный авторитет Великобритании.
17 июля председатель Национального исполнительного комитета лейбористской партии Шабана Махмуд сообщила, что новым лидером партии избран Бернэм. Поскольку лейбористы сохраняют большинство в парламенте, его избрание означает переход на пост премьер-министра после завершения необходимых процедур.
22 июня экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд предполагал, что Бернэм при приходе к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с РФ. Дипломат считал, что новый премьер продолжит нынешний политический курс.