22 июня бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Бернэм в случае прихода к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с Россией. П оценке дипломата, он продолжит нынешний политический курс. В тот же день Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.