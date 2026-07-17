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Главная / Политика /

Энди Бернэм станет новым премьером Британии

Он займет пост 20 июля
Ведомости

Энди Бернэм избран новым лидером Лейбористской партии Великобритании и сменит Кира Стармера на посту премьер-министра страны. Об этом заявила глава Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд на конференции правящей партии, передает телеканал Sky News.

Поскольку лейбористы сохраняют парламентское большинство и находятся у власти, избрание нового лидера автоматически означает его назначение главой правительства. Смена лидера на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Как иностранные СМИ оценили отставку премьер-министра Великобритании

Политика / Международные новости

23 июня Sky News со ссылкой на источники писал, что Стармер провел тайную встречу со своим предполагаемым преемником. Переговоры длились в течение часа. Телеканал не уточнил тематику их беседы. Это первые переговоры Стармера и Бернэма после заявления действующего премьера королевства об отставке.

22 июня бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Бернэм в случае прихода к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с Россией. П оценке дипломата, он продолжит нынешний политический курс. В тот же день Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.

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