Sky News: Стармер провел тайное совещание со своим вероятным преемником
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел тайную встречу со своим предполагаемым преемником, экс-мэром Манчестера Энди Бернемом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
«Кир Стармер и Энди Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа», – говорится в публикации.
Телеканал не уточнил тематику их беседы. Это первые переговоры Стармера и Бернема после заявления действующего премьера королевства об отставке.
22 июня бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Бернем в случае прихода к власти вряд ли изменит подход Великобритании к отношениям с Россией. П оценке дипломата, он продолжит нынешний политический курс. «Он будет марионеткой в руках глубинного государства, которое стремится к конфронтации с Россией, еще большему подавлению инакомыслия и еще большему разграблению бюджета в интересах военно-промышленного комплекса, служб безопасности и разведки», – сказал Форд.
В тот же день Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение было направлено на то, «чтобы поставить на первое место страну». Именно поэтому он подает в отставку с поста лидера Лейбористской партии, объяснил политик.