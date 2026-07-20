Стармер завершил работу в должности премьера ВеликобританииПо его словам, страна стала сильнее и справедливее, чем два года назад
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что завершил свою работу на этом посту, передает Sky News.
«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить свое пребывание на посту премьер-министра. Моя работа выполнена», – сказал он в заключительной речи.
По словам Стармера, в течение шести лет, которые он занимал должность лидера лейбористской партии, ему удалось вывести ее «из исторического поражения в 2019 г.». Кроме того, он подчеркнул, что смог изменить партию, чтобы она достойно представляла страну.
Премьер выразил уверенность, что кабмин Великобритании при нем избавил детей, проживающих в стране, от бедности, сократил уровень иммиграции, укрепил оборонную сферу и повысил международную репутацию королевства.
17 июля глава Национального исполнительного комитета лейбористской партии Шабана Махмуд заявила, что ее новым лидером избран Энди Бернэм. Он сменит Стармера на посту премьер-министра страны. Поскольку лейбористы сохраняют парламентское большинство и находятся у власти, избрание нового лидера автоматически означает его назначение главой правительства.
22 июня бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Бернэм на новом посту не изменит подход страны к отношениям с Россией и продолжит нынешний политический курс. В тот же день Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение в должности было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.