Стармер завершил работу в должности премьера Великобритании

22 июня бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Бернэм на новом посту не изменит подход страны к отношениям с Россией и продолжит нынешний политический курс. В тот же день Стармер подтвердил, что уходит в отставку. Он добавил, что каждое его решение в должности было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.