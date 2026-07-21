Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,604-0,32%CHKZ15 050+1,01%CHMK2 825-0,88%IMOEX2 038,11+1,87%RTSI819,82+1,87%RGBI112,03+1,43%RGBITR750,81+1,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле не надеются на улучшение отношений с Великобританией при Бернэме

Путин не планирует с ним контактировать
Ведомости

Москва не питает надежд насчет улучшения отношений между Россией и Великобританией после прихода к власти в Соединенном Королевстве нового премьер-министра Энди Бернэма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что планов по поводу контактов президента России Владимира Путина с Бернэмом также нет.

Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи он пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже созвонился с новым британским премьером и анонсировал их скорую встречу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь