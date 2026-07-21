В Кремле не надеются на улучшение отношений с Великобританией при Бернэме

В Кремле не надеются на улучшение отношений с Великобританией при БернэмеПутин не планирует с ним контактировать
Москва не питает надежд насчет улучшения отношений между Россией и Великобританией после прихода к власти в Соединенном Королевстве нового премьер-министра Энди Бернэма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, таких надежд мы не лелеем. Таких надежд у нас нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля добавил, что планов по поводу контактов президента России Владимира Путина с Бернэмом также нет.
Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи он пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже созвонился с новым британским премьером и анонсировал их скорую встречу.