Трамп анонсировал скорую встречу с новым премьером Британии

20 июля Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи после вступления в должность Бернэм пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий.