Трамп анонсировал скорую встречу с новым премьером Британии
Президент США Дональд Трамп «в недалеком будущем» встретится с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Глава Белого дома сообщил об этом в соцсети TruthSocial.
По его словам, лидеры уже созвонились и провели «очень хороший разговор», обсудив нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и «многие другие темы».
«Мы обсудили множество тем, в том числе прекрасные отношения, которые у нас сложились с Великобританией. В недалеком будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес», – сказал Трамп.
По его словам, Бернэму предстоит большая работа, «но он с ней справится и, конечно, США будут рядом, чтобы помочь».
20 июля Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи после вступления в должность Бернэм пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий.