Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS167,5+0,33%CNY Бирж.00%IMOEX2 000,69+2,16%RTSI804,77+2,27%RGBI112,16+1,55%RGBITR751,65+1,53%
Главная / Политика /

Трамп анонсировал скорую встречу с новым премьером Британии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп «в недалеком будущем» встретится с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом. Глава Белого дома сообщил об этом в соцсети TruthSocial.

По его словам, лидеры уже созвонились и провели «очень хороший разговор», обсудив нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и «многие другие темы».

«Мы обсудили множество тем, в том числе прекрасные отношения, которые у нас сложились с Великобританией. В недалеком будущем мы встретимся, чтобы обсудить темы, представляющие взаимный интерес», – сказал Трамп.

Как изменится политика Великобритании после отставки Кира Стармера

Политика / Международные новости

По его словам, Бернэму предстоит большая работа, «но он с ней справится и, конечно, США будут рядом, чтобы помочь».

20 июля Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании после того, как король Карл III поручил ему сформировать новое правительство. В своей первой речи после вступления в должность Бернэм пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте