Бернэм пообещал Британии самые масштабные изменения за 40 лет

По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий.