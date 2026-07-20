Бернэм пообещал Британии самые масштабные изменения за 40 лет
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в своей первой речи после вступления в должность пообещал провести «самые масштабные изменения» в политике и экономике страны за последние 40 лет. Трансляцию выступления у резиденции главы правительства на Даунинг-стрит вел Sky News.
«Мы сделаем этот момент переломным для Великобритании, осуществив самые масштабные изменения за последние 40 лет, создав новую политическую и экономическую модель», – заявил Бернэм.
По его словам, Великобритания «сделала несколько неверных поворотов» в 1980-х гг. Премьер отметил, что политическая власть была централизована, экономическая – приватизирована, а значительная часть страны подверглась деиндустриализации и до сих пор не оправилась от ее последствий.
Бернэм также пообещал изменить подход к управлению страной, сделав британскую политику «более ориентированной на сотрудничество, на решение проблем, а не на набор очков».
Также Бернэм в ходе выступления заявил, что при смене правительства в Великобритании поддержка Украины не изменится и останется «непоколебимой».
До этого король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера и поручил Бернэму сформировать новое правительство. После аудиенции у монарха лидер Лейбористской партии официально вступил в должность премьер-министра. Стармер, объявляя об уходе, заявил, что за шесть лет во главе партии смог вывести ее «из исторического поражения».