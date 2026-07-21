Как изменится политика Великобритании после отставки Кира Стармера

Как изменится политика Великобритании после отставки Кира СтармераНовый премьер Энди Бернэм обещает внедрить новую модель государства
Бывший мэр Манчестера и новый лидер лейбористской партии Энди Бернэм 20 июля официально сменил на посту премьер-министра его однопартийца Кира Стармера. Теперь Бернэму предстоит сформировать новый кабинет министров, после того как он получил соответствующий мандат от британского короля Карла III в Букингемском дворце, передает пресс-служба монарха. В результате 56-летний политик стал седьмым по счету премьером после референдума о выходе страны из Евросоюза (ЕС) в 2016 г.
Незадолго до утверждения Бернэма премьером его предшественник Стармер в своей прощальной речи напротив резиденции на Даунинг-стрит объявил соотечественникам, что за шесть с половиной лет во главе лейбористской партии он привел ее «от исторического поражения в 2019 г. к убедительной победе» на всеобщих выборах в 2024 г. А за время своего премьерства с 2024 г. сделал Великобританию «более сильной и справедливой».
Позже Бернэм на том же месте в своей первой речи заявил, что первоочередной задачей его кабинета станет «забота о людях» и формирование «нового национального чувства единства». В частности, он обещал покончить с проблемой бездомных в Великобритании за счет строительства большого количества муниципального жилья, решить проблему роста стоимости жизни при одновременном снижении расходов бюджета на социальное обеспечение «справедливым образом». Кроме этого политик анонсировал пересмотр образовательной системы, чтобы молодежи было проще найти работу, а также расширение спектра государственной помощи людям, страдающим ментальными заболеваниями. В ближайшие дни правительство планирует представить план развития Великобритании на 10 лет, где будут изложены способы «реиндустриализации британской экономики» за счет «новой экономической и политической модели», подчеркнул лидер лейбористов. В то же время он отказался объявлять о проведении досрочных выборов.
На новом посту Бернэм попытается обеспечить баланс сил в своем правительстве между представителями правоцентристского крыла партии (его выходцем был Стармер, в целом оно ассоциируется с экс-премьером Тони Блэром) и левого, полагает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, потенциальное появление в новом правительстве тяжеловесов из прошлых эпох может придать краски лейбористскому кабинету, особенно в период «медового месяца». «Он будет очень выгодно смотреться на фоне безликого Стармера и такого же кабинета. Поэтому такие назначения вполне возможны, будет свежо, и это, вероятно, будет позитивно воспринято избирателями лейбористов», – говорит политолог.
Теоретически Бернэм на посту премьера сделает основную ставку на децентрализацию власти, допустил Шеин. Это означает, продолжает эксперт, что по сравнению с кабинетом Стармера новое правительство будет проводить более социально ориентированную политику, направленную на развитие инфраструктуры за счет бюджетных вложений, но без повышения при этом налогов. «Полагаю, в начале Бернэму будет многое прощаться, а избиратели прислушаются к его программе. Но последующее развитие будет зависеть от того, найдет ли премьер для этого ресурсы, которые сегодня крайне ограничены, и правильные кадровые решения», – предупредил аналитик.
Король Северной Англии
В своем выступлении новый премьер не коснулся внешнеполитических тем, однако за несколько часов до этого в интервью местным журналистам он пообещал продолжить политику своего предшественника на украинском направлении и первым делом позвонить Владимиру Зеленскому, чтобы «выразить ему поддержку на все 100%». Бернэм также рассказал о плодотворном опыте сотрудничества с мэрами украинских городов на посту руководителя Манчестера. Правда, вскоре первый свой телефонный разговор с зарубежными лидерами новый премьер в тот же день провел с американским президентом Дональдом Трампом.
В свою очередь Зеленский в соцсетях поздравил Бернэма с назначением и объявил о готовности работать с ним «во всех возможных форматах».
У Бёрнэма возник шанс сформировать новый кабинет министров после того, как 17 июля он был провозглашен новым лидером лейбористской партии на безальтернативном голосовании среди депутатов его фракции в палате общин. Для этого ему пришлось отказаться от должности мэра Манчестера и участвовать в довыборах в парламент 18 июня, в ходе которых он набрал более 54% голосов избирателей.
Непосредственно перестановки в руководстве лейбористской партии начались после чувствительного поражения партии на местных выборах в начале мая, которое затем привело к волне отставок в кабинете Стармера и поставило под вопрос будущее самого премьера.
Внешнеполитический курс Великобритании на украинском и американском направлениях не претерпит серьезных изменений, уверен Шеин. Лондон продолжит поддерживать Киев, сохранит особые отношения с Вашингтоном, а также курс на восстановление торгово-экономических отношений с ЕС. С другой стороны, замечает Шеин, Бернэму будет крайне сложно помирить обещание повысить социальные расходы с увеличением оборонных расходов, о чем сегодня активно говорят в правительстве. Гипотетически британские власти попытаются снизить темпы экономической помощи Украине, исходя из внутриполитических задач, допустил эксперт. «Но пока это лишь смелое предположение. Именно на внутреннюю политику Бернэм делает упор в своей политической программе», – заключает эксперт.
Резких изменений во внешней политике Великобритании действительно не последует, соглашается эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но, учитывая общий контекст и приоритеты нового кабинета, есть вероятность, что постепенно поддержка Украины станет более ограниченной, предположил политолог. Дело в том, что решение заявленных внутренних проблем потребует дополнительных расходов и тогда денег Киеву в прежних объемах у Лондона может не хватить, полагает Кортунов: «Еще нужно учитывать инерцию уже запущенных инициатив в поддержку Украины в течение несколько лет вне зависимости от других обстоятельств. Новый министр иностранных дел потенциально может привнести как новые возможности, так и риски – несмотря на то что в британской системе важную роль играет и позиция статс-секретаря министра, которая не так подвержена политическим решениям».