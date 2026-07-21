Как изменится политика Великобритании после отставки Кира Стармера

Резких изменений во внешней политике Великобритании действительно не последует, соглашается эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но, учитывая общий контекст и приоритеты нового кабинета, есть вероятность, что постепенно поддержка Украины станет более ограниченной, предположил политолог. Дело в том, что решение заявленных внутренних проблем потребует дополнительных расходов и тогда денег Киеву в прежних объемах у Лондона может не хватить, полагает Кортунов: «Еще нужно учитывать инерцию уже запущенных инициатив в поддержку Украины в течение несколько лет вне зависимости от других обстоятельств. Новый министр иностранных дел потенциально может привнести как новые возможности, так и риски – несмотря на то что в британской системе важную роль играет и позиция статс-секретаря министра, которая не так подвержена политическим решениям».