Германия пообещала продолжать поддерживать Украину и после угроз Лаврова

«Угрозы и высказывания в адрес партнеров по Евросоюзу или НАТО – не новость. Мы принимаем их к сведению, но не дадим себя запугать и не позволим, чтобы это повлияло на нашу поддержку Украины», – сообщил пресс-секретарь.