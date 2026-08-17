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Германия пообещала продолжать поддерживать Украину и после угроз Лаврова

Анна Суслова

Германия не прекратит поддерживать Украину, сообщила газета Die Welt со ссылкой на представителя министерства иностранных дел ФРГ. Так он ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об усилении методов борьбы с поддержкой Украины Западом.

«Угрозы и высказывания в адрес партнеров по Евросоюзу или НАТО – не новость. Мы принимаем их к сведению, но не дадим себя запугать и не позволим, чтобы это повлияло на нашу поддержку Украины», – сообщил пресс-секретарь.

Издание подчеркнуло, что замечание Лаврова вызвало резонанс в немецком обществе после недавнего инцидента с найденным беспилотником с детонатором в аэропорту Лейпцига.

При этом представитель Министерства обороны подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Украину, однако правительство больше не будет предоставлять информацию об отдельных поставках, а также о графиках и объемах военной помощи.  

14 августа Лавров заявил, что Россия намерена усилить меры борьбы против поддержки Украины западными странами. Он подчеркнул, что Москва сделает методы более жесткими для «разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада».

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