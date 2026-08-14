Лавров анонсировал жесткие методы для уничтожения «военной машины» Киева
Москва не опустится до террористических методов Киева в борьбе с противником, но будет принимать более жесткие меры для ликвидации поддержки военной машины Украины со стороны западных стран. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ИС «Вести».
«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем, и они уже начинают стонать», – сказал министр.
По его словам, неслучайно все больше и больше голосов из разных точек общего пространства призывают немедленно остановиться. Лавров заявил, что так не выйдет: останавливаться надо, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование.
Глава российского МИД также отметил, что РФ не ставит США ультиматумов о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву. Москва передала госдепартаменту ряд вопросов, в том числе о разведданных и вовлечении США в организацию ударов по гражданским объектам в России. Ответа пока не последовало.