Лавров: Россия не ставит США ультиматумов по поставкам оружия Киеву
Россия не выдвигает ультиматумов США о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ИС «Вести».
Лавров пояснил, что Москва передала госдепартаменту ряд вопросов, в том числе о разведданных и вовлечении США в организацию ударов по гражданским объектам в России. Ответа пока нет.
6 августа Politico писала со ссылкой на сенатора-демократа Марка Уорнера, что отношения между США и Украиной в сфере обмена разведданными вернулись на прежний высокий уровень. По данным издания, в прошлом году президент США Дональд Трамп одобрил обмен разведданными для проведения Украиной ударов по российской энергетической инфраструктуре.
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер сообщил, что Вашингтон и Киев проводят консультации о возможности передачи украинской стороне технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».