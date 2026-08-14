Лавров: Россия не ставит США ультиматумов по поставкам оружия Киеву

6 августа Politico писала со ссылкой на сенатора-демократа Марка Уорнера, что отношения между США и Украиной в сфере обмена разведданными вернулись на прежний высокий уровень. По данным издания, в прошлом году президент США Дональд Трамп одобрил обмен разведданными для проведения Украиной ударов по российской энергетической инфраструктуре.