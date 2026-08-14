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Главная / Политика /

Лавров: Россия не ставит США ультиматумов по поставкам оружия Киеву

Инна Шульгина

Россия не выдвигает ультиматумов США о прекращении поставок оружия и разведданных Киеву. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ИС «Вести».

Лавров пояснил, что Москва передала госдепартаменту ряд вопросов, в том числе о разведданных и вовлечении США в организацию ударов по гражданским объектам в России. Ответа пока нет.‍

6 августа Politico писала со ссылкой на сенатора-демократа Марка Уорнера, что отношения между США и Украиной в сфере обмена разведданными вернулись на прежний высокий уровень. По данным издания, в прошлом году президент США Дональд Трамп одобрил обмен разведданными для проведения Украиной ударов по российской энергетической инфраструктуре.

2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер сообщил, что Вашингтон и Киев проводят консультации о возможности передачи украинской стороне технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».

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