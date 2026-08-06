Politico: США и Украина вернули высокий уровень обмена разведданными

«Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», – сказал он. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер тоже сошлись во мнении, что обмен разведданными между США и Украиной активизировался. «Судя по всему, Украина переломила ход событий», – сказал Корнин.