Politico: США и Украина вернули высокий уровень обмена разведданными
Отношения между США и Украиной в сфере обмена разведданными вернулись на прежний высокий уровень. Об этом пишет Politico.
Сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил изданию, что видит признаки улучшения соглашения об обмене разведданными. Он считает, что оно якобы помогло Киеву получить преимущество в конфликте с Россией.
«Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», – сказал он. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер тоже сошлись во мнении, что обмен разведданными между США и Украиной активизировался. «Судя по всему, Украина переломила ход событий», – сказал Корнин.
Издание отмечает, что, по имеющимся данным, в прошлом году президент Дональд Трамп одобрил обмен разведданными для проведения Украиной ударов по российской энергетической инфраструктуре.
2 августа член палаты представителей конгресса США Майк Тернер сообщил, что США и Украина проводят консультации о возможности передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, решить связанные с передачей технологий вопросы «очень-очень трудно».