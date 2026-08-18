17 августа в посольстве РФ в Лондоне заявили, что использование британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствует о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт. Такие действия могут свидетельствовать о желании страны продолжить эскалацию. Представитель посольства отметил, что Соединенному Королевству придется ответить за свои действия.