Рубио: передача лицензии на Patriot Украине обсуждается
Если Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, то сможет начать применять их только через несколько лет. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Это [предоставление лицензии Киеву] обсуждается прямо сейчас. Но, как я уже говорил, это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Рубио отметил, что Patriot – довольно сложное вооружение, поэтому даже если США передадут Украине лицензию, это не сможет решить ее краткосрочные проблемы. Он добавил, что переговоры по данному вопросу продолжаются. Также он отметил, что весь мир сейчас просит больше перехватчиков. «Они стали потребностью номер один на планете. Не только для Украины, а на планете», – сказал госсекретарь.
В начале августа США и Украина провели консультации о возможности передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot, однако тогда в конгрессе назвали данное решение «очень трудным».
25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.
При этом страны Евросоюза и НАТО продолжают оказывать давление на Испанию и Грецию, чтобы они передали Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. Страны располагают большим запасом ракет для систем, однако сейчас они не торопятся с решением о передаче. Так, Греция заявила, что ракеты необходимы для борьбы с Турцией.