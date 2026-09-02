Рубио: передача лицензии на Patriot Украине обсуждается

Рубио отметил, что Patriot – довольно сложное вооружение, поэтому даже если США передадут Украине лицензию, это не сможет решить ее краткосрочные проблемы. Он добавил, что переговоры по данному вопросу продолжаются. Также он отметил, что весь мир сейчас просит больше перехватчиков. «Они стали потребностью номер один на планете. Не только для Украины, а на планете», – сказал госсекретарь.