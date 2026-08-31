Bloomberg: ЕС давит на Испанию и Грецию из-за поставок Patriot Украине
Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы они передали Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot на фоне их дефицита, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, соответствующие просьбы поступали этим летом. В частности, обсуждался вариант, при котором Норвегия могла бы приобрести ракеты, а затем передать их Украине.
Вопрос планируется обсудить на встрече министров обороны и иностранных дел стран ЕС в Дублине. Украина в последние месяцы неоднократно просила увеличить поставки средств ПВО, особенно ракет для американских систем Patriot.
Испания и Греция располагают одними из крупнейших запасов таких ракет среди союзников Киева. Греция была одной из первых стран, направивших Украине боеприпасы после начала конфликта, но сейчас сопротивляется призывам передать Patriot. Афины заявляют, что эти ракеты необходимы для собственной обороны на фоне давнего соперничества с Турцией.
Испания ранее в этом году заявила, что направит Украине 1 млрд евро военной помощи в 2026 г. Другие европейские страны также не готовы передавать Украине значительную часть собственных запасов Patriot, опасаясь ослабления своей обороноспособности, пишет Bloomberg.
24 августа Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку вооружений. Средства предоставят в рамках кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку страны в 2026–2027 гг.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа заявил, что Киев получил от западных стран новую партию ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. «Сколько – не могу сказать, но немного, надо больше», – отмечал украинский лидер.
По его словам, Киев также получил подтверждение будущих поставок нескольких систем противовоздушной обороны Crotale и боеприпасов к ним. Кроме того, на Украину поступили ракеты AIM. От каких стран были получены вооружения, Зеленский не уточнил.