Bloomberg: ЕС давит на Испанию и Грецию из-за поставок Patriot Украине

Испания и Греция располагают одними из крупнейших запасов таких ракет среди союзников Киева. Греция была одной из первых стран, направивших Украине боеприпасы после начала конфликта, но сейчас сопротивляется призывам передать Patriot. Афины заявляют, что эти ракеты необходимы для собственной обороны на фоне давнего соперничества с Турцией.