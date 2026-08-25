ЕК не дал согласия Украине на покупку у США ракет для Patriot
Еврокомиссия (ЕК) пока не дала согласия Украине на использование денег из кредита в 90 млрд евро для покупки у США средств ПВО для Patriot. Об заявил представитель ЕК Балаш Уйвари на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий», – подчеркнул Уйвари (цитата по ТАСС).
По его словам, сперва Киев должен утвердить контракты с представителями военной промышленности, только после этого ЕК может одобрить использования средств из кредита. Кроме того, Еврокомиссии перед этим необходимо провести анализ подписанных соглашений.
Уйвари отметил, что в целом власти Украины на данный момент прислали в ЕК контракты на 22 млрд евро. Он дополнил, что Европа в 2026 г. собирается одобрить Киеву 28 млрд евро исключительно на оружие.
24 августа ЕК согласовала выделение Украине 6,1 млрд евро на закупку вооружений. Средства предоставят в рамках кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на поддержку страны в 2026–2027 гг.
30 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении Украине 3,9 млрд евро на развитие беспилотных технологий. По ее словам, «за этим последуют и другие меры».