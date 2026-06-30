Фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву 3,9 млрд евро на беспилотные технологии

24 июня Euractiv писала со ссылкой на источники, что ЕК задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро и что вместо этого Киев получит 3,2 млрд евро бюджетной поддержки. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Киеву в 2026–2027 гг. Большая часть кредита ЕС, составляющая 60 млрд евро, предназначена для поддержки обороны Украины. ЕК должна была направить первый транш кредита еще в мае.