Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,539+1,49%UTAR8,87+10,87%AVAN545+2,44%IMOEX2 387,49+1,6%RTSI967,3+1,6%RGBI114,22+0,36%RGBITR759,96+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву 3,9 млрд евро на беспилотные технологии

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине первые 3,9 млрд евро на «передовые технологии» для беспилотников. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Именно эту изобретательность [Украины] мы хотим поддержать. Сегодня мы выделяем первые 3,9 млрд евро на передовые технологии для беспилотных летательных аппаратов. <...> За этим последуют и другие меры», – написала глава ЕК.

24 июня Euractiv писала со ссылкой на источники, что ЕК задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро и что вместо этого Киев получит 3,2 млрд евро бюджетной поддержки. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Киеву в 2026–2027 гг. Большая часть кредита ЕС, составляющая 60 млрд евро, предназначена для поддержки обороны Украины. ЕК должна была направить первый транш кредита еще в мае.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь