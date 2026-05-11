ЕК выдаст Киеву первый транш из кредита в 90 млрд евро на следующей неделе

Еврокомиссия рассчитывает уже на следующей неделе перечислить Украине первый транш в рамках программы военного финансирования на 90 млрд евро, рассчитанной на 2026–2027 гг. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.