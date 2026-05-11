ЕК выдаст Киеву первый транш из кредита в 90 млрд евро на следующей неделе
Еврокомиссия рассчитывает уже на следующей неделе перечислить Украине первый транш в рамках программы военного финансирования на 90 млрд евро, рассчитанной на 2026–2027 гг. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед встречей министров иностранных дел стран ЕС.
«Мы рассчитываем направить первый транш уже на следующей неделе», – сказала Кос, отвечая на вопрос украинских журналистов о сроках выделения средств (цитата по ТАСС).
28 апреля на Украине был опубликован график получения траншей от Евросоюза. Как сообщала украинская интернет-газета «Страна» со ссылкой на минфин Украины, в 2026 и 2027 гг. Киев должен получать по 45 млрд евро ежегодно.
Согласно опубликованным данным, в 2026 г. 16,7 млрд евро планируется направить на социальную поддержку бюджета, еще 28,3 млрд евро – на оборонные расходы.
22 апреля послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро и одновременно одобрили 20-й пакет санкций против России. До этого принятие решения блокировала Венгрия, требовавшая возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». После поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 г. согласование программы было разблокировано.