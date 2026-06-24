Euractiv: ЕС убрал 5,9 млрд евро на дроны из первого транша кредита Украине

Послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в конце апреля. Тогда же ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России. До этого принятие решения блокировала Венгрия, требовавшая возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». После поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 г. согласование программы было разблокировано.