Euractiv: ЕС убрал 5,9 млрд евро на дроны из первого транша кредита Украине
Еврокомиссия (ЕК) задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники в ЕК.
Вместо этого Киев получит бюджетную поддержку в размере 3,2 млрд евро. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Украине в 2026–2027 гг. Большая часть кредита ЕС, составляющая 60 млрд евро, предназначена для поддержки обороны Украины.
ЕК должна была направить первый транш кредита еще в мае.
Послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в конце апреля. Тогда же ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России. До этого принятие решения блокировала Венгрия, требовавшая возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». После поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 г. согласование программы было разблокировано.