Минтранс рассказал о сообщении через Крымский мост
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту осуществляется по расписанию. Минтранс России организует дополнительные поезда дальнего следования и пригородного сообщения для обеспечения транспортной доступности полуострова. Об этом сообщило ведомство по итогам заседания оперативного штаба под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова.
Совещание по ликвидации последствий атак беспилотников на Крымский мост прошло по поручению вице-премьера Андрея Никитина. В нем приняли участие руководители Росавтодора, Росморречфлота и Росжелдора.
«В приоритете – безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения», – подчеркнул Ядров. По его словам, Минтранс координирует работу различных видов транспорта для обеспечения надежного сообщения с Крымом.
В ведомстве уточнили, что автобусы из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей в Керчь ходят по расписанию. При необходимости Керченскую паромную переправу задействуют для перевозки пассажиров и грузов.
17 ноября Росжелдор сообщил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту после атаки беспилотников. Все ранее задержанные поезда «Таврия» прибыли на станцию Керчь. Через мост проследовали пассажирские составы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также пригородные поезда.
В тот же день вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительственная комиссия определила меры по оценке ущерба и началу восстановления Крымского моста. Участники заседания обсудили альтернативные маршруты доставки грузов на полуостров.
17 ноября компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержке четырех поездов «Таврия» из-за временного закрытия Крымского моста. Два состава следовали с опозданием на четыре часа, еще два задерживались на 2,5 и 3,5 часа.