17 ноября Росжелдор сообщил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту после атаки беспилотников. Все ранее задержанные поезда «Таврия» прибыли на станцию Керчь. Через мост проследовали пассажирские составы из Санкт-Петербурга и Москвы, а также пригородные поезда.