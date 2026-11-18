Welt: эксперты призвали прекратить расследование против Усманова в ФРГ
Три немецких эксперта в области налогового уголовного права выявили предполагаемые нарушения в расследовании дела российского бизнесмена Алишера Усманова об уклонении от уплаты налогов в Германии и рекомендовали прекратить производство. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на экспертное заключение.
Авторы документа – Карстен Фен, Бернд Йозеф Фен и Ян Оле Шмидинг – считают, что расследование началось без достаточных оснований. Первоначально судья отказала следствию в проведении обыска из-за отсутствия обоснованных подозрений, после чего правоохранители обратились в другой суд.
По данным экспертов, предполагаемая сумма неуплаченных налогов в материалах дела менялась от миллионов до миллиардов евро без убедительных объяснений. При этом следствие, как утверждают авторы заключения, не учитывало свидетельские показания, визовые документы и сведения налоговых органов России и Германии. Один из зарубежных судебных органов отклонил запрос немецких следователей, назвав его недопустимым поиском доказательств без конкретных оснований.
Эксперты также указали, что изучение изъятых документов заняло четыре года, а защита получила доступ к материалам дела только спустя два года. По их мнению, следователи продолжают выдвигать новые версии, не представив убедительных доказательств предыдущих обвинений.
2 ноября Федеральный верховный суд Германии признал незаконным отказ председателя Земельного суда Гамбурга организовать вручение документов по иску Усманова к Совету ЕС. Бизнесмен добивается запрета на распространение сведений, которые считает недостоверными и порочащими его репутацию.
В сентябре Евросоюз исключил Усманова из санкционного списка. При этом Литва ввела национальный запрет на въезд бизнесмена сроком на пять лет.
30 декабря 2025 г. прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении Усманова по подозрению в нарушении санкционного законодательства ФРГ. Дело было закрыто после добровольного благотворительного взноса бизнесмена. Расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов продолжается.