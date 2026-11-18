По данным экспертов, предполагаемая сумма неуплаченных налогов в материалах дела менялась от миллионов до миллиардов евро без убедительных объяснений. При этом следствие, как утверждают авторы заключения, не учитывало свидетельские показания, визовые документы и сведения налоговых органов России и Германии. Один из зарубежных судебных органов отклонил запрос немецких следователей, назвав его недопустимым поиском доказательств без конкретных оснований.