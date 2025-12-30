Газета
В Мюнхене прекратили расследование против Алишера Усманова

Ведомости

Прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с санкциями Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает адвокатское бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwälte, представляющее интересы предпринимателя.

Расследование касалось двух эпизодов 2022 г.: якобы оплаты Усмановым услуг охраны недвижимости в Баварии через зарубежные компании и непредоставления декларации об имущественных ценностях в Германии в нарушение санкционного регулирования. В 2024 г. эпизоды объединили в рамках одного дела, имевшего статус предварительного расследования. Адвокаты Усманова отрицали его связь с указанными активами и компаниями, а также применимость санкционных положений ЕС.

Прокуратура прекратила ресследование по процедуре, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом ФРГ, при согласии суда и самого Усманова, который сделал добровольный благотворительный взнос. Подчеркивается, что расследование не может быть возобновлено по тем же основаниям: в отношении Усманова сохраняется презумпция невиновности.

В ноябре 2024 г. генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова – по подозрению в отмывании денег.

Земельный суд Гамбурга в ноябре признал незаконным основание для санкций против сестры Усманова Саодат Нарзиевой. Тогда утверждалось, что Усманов якобы использовал свою сестру Саодат Нарзиеву в качестве бенефициарного владельца счетов в банке Credit Suisse. В сентябре 2025 г. данный тезис был опубликован в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) гражданином ФРГ. После того как автор отказался удалить пост, Усманов обратился в суд, который признал эти сведения противоправными и нарушающими права предпринимателя.

