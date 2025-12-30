Земельный суд Гамбурга в ноябре признал незаконным основание для санкций против сестры Усманова Саодат Нарзиевой. Тогда утверждалось, что Усманов якобы использовал свою сестру Саодат Нарзиеву в качестве бенефициарного владельца счетов в банке Credit Suisse. В сентябре 2025 г. данный тезис был опубликован в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) гражданином ФРГ. После того как автор отказался удалить пост, Усманов обратился в суд, который признал эти сведения противоправными и нарушающими права предпринимателя.