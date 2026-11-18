Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит с 18 по 19 ноября. Предполагается, что в эти дни может состояться встреча Путина, Си и президента США Дональда Трампа. Financial Times со ссылкой на источник писал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки.