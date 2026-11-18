Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне завершились.
На встрече также были помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И и секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци.
Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит с 18 по 19 ноября. Предполагается, что в эти дни может состояться встреча Путина, Си и президента США Дональда Трампа. Financial Times со ссылкой на источник писал, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретятся на АТЭС без согласованной повестки.
Эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков говорил «Ведомостям», что потенциальным итогом встречи может быть оглашение лидерами ни к чему не обязывающей декларации про «человеческий контроль над ядерными силами». Это выглядит как безопасная программа-минимум, на которую пойдут лидеры, чтобы встреча не выглядела провалом.
Источники западных изданий считают, что Трамп не хотел бы обсуждать российско-украинский конфликт. Аналогичной позиции, по информации агентства Reuters, придерживается китайская сторона.