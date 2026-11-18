Путин: уровень жизни в странах ЕС снижается унизительно для еврозоны
Евросоюз (ЕС) теряет свой промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе. Проблема бюджетных дефицитов, растущая долговая нагрузка и инфляция тяжким бременем ложатся на европейские бизнесы и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент России Владимир Путин на деловом саммите АТЭС.
По словам Путина, Евросоюз не смог адаптироваться к добровольному отказу от российского рынка, перекрытию дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из РФ, которые десятилетиями обеспечивали процветание объединения.
«И напротив, внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией», – сказал Путин.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Президент РФ проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.