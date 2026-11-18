Евросоюз (ЕС) теряет свой промышленный потенциал и позиции в конкурентной борьбе. Проблема бюджетных дефицитов, растущая долговая нагрузка и инфляция тяжким бременем ложатся на европейские бизнесы и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается, заявил президент России Владимир Путин на деловом саммите АТЭС.