Власти подведут итоги выборов в Госдуму на семинаре для вице-губернаторовВ конце ноября администрация президента соберет чиновников в «Сенеже»
В конце ноября внутриполитический блок администрации президента (АП) проведет традиционный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к АП. По сути, это мероприятие подведет итоги электорального цикла 2026 г., на котором будут сделаны выводы по поводу кампании по выборам депутатов Госдумы, подчеркивает один из собеседников.
Ключевым спикером на семинаре станет первый замруководителя АП Сергей Кириенко, выступят там и начальники внутриполитических управлений Кремля, говорит один из собеседников. «По сути, этот семинар станет итогом политического цикла 2026 г. На нем сделают выводы, как кто поработал в ходе этой кампании», – говорит один из источников. По его словам, будет и постановка задач на следующий год.