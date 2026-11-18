Ключевым спикером на семинаре станет первый замруководителя АП Сергей Кириенко, выступят там и начальники внутриполитических управлений Кремля, говорит один из собеседников. «По сути, этот семинар станет итогом политического цикла 2026 г. На нем сделают выводы, как кто поработал в ходе этой кампании», – говорит один из источников. По его словам, будет и постановка задач на следующий год.