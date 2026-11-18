Страховые компании скептически оценили появление возможности покупать полисы ОСАГО на «Госуслугах». Инициатива избыточна, считает представитель Российского союза автостраховщиков (РСА). Портал предназначен для предоставления государственных и муниципальных услуг, в то время как ОСАГО является коммерческим продуктом, отметил он. Кроме того, если договор заключается без непосредственного участия страховщика, компании лишаются возможности взаимодействовать с клиентом и предлагать ему другие продукты, подчеркнул представитель союза.