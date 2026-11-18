Спрос на новостройки в городах-миллионниках упал почти на 15%Это результат высоких ставок по ипотеке и ужесточения льготных программ
В январе – октябре в 16 городах-миллионниках, а также Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов в новостройках, их суммарная площадь составила 8,55 млн кв. м. Такие данные приводит система мониторинга недвижимости BnMap.pro. По словам ее представителя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели сократились на 12,5 и 13% соответственно. Похожие данные приводит и «Циан». Там уточняют, что спрос на первичном рынке в российских мегаполисах (без учета Тюмени) за 10 месяцев просел на 11% до 181 500 сделок.
При этом валовая выручка застройщиков за указанный период снизилась только на 8,6% до 2,3 трлн руб., отмечают в BnMap.pro. Снижение продаж отчасти компенсировал рост цен на жилье: средняя стоимость метра в сделках, по статистике этой компании, увеличилась на 10,3% до 196 019 руб., а лотов – на 9,5% до 9,2 млн руб. При этом средняя площадь квартир уменьшилась на 1,7% до 46,8 кв. м.