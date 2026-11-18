В январе – октябре в 16 городах-миллионниках, а также Тюмени было продано 183 785 квартир и апартаментов в новостройках, их суммарная площадь составила 8,55 млн кв. м. Такие данные приводит система мониторинга недвижимости BnMap.pro. По словам ее представителя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели сократились на 12,5 и 13% соответственно. Похожие данные приводит и «Циан». Там уточняют, что спрос на первичном рынке в российских мегаполисах (без учета Тюмени) за 10 месяцев просел на 11% до 181 500 сделок.