Первоначальная версия законопроекта содержала ст. 86.6, которая устанавливала обязанность платформ «выявлять риски неправильного исчисления, неполной или несвоевременной уплаты налогов, сборов, страховых взносов» их партнерами. Предполагалось, что ФНС подготовит специальный перечень, где будет подробно изложено содержание контрольных функций маркетплейсов. Также в первой версии поправок все информационное взаимодействие по вопросам налогового контроля должно было происходить в личном кабинете партнера на электронной площадке.