«Ozon банк» может запустить обмен наличной валютыКомпания опубликовала вакансию для поиска руководителя такого направления
«Ozon банк» изучает «возможные направления» работы с валютой, сообщил «Ведомостям» представитель Ozon. Компания на своем сайте разместила вакансию руководителя направления валютообменных операций, заметил 9 ноября корреспондент «Ведомостей». Сейчас она уже закрыта. Представитель Ozon добавил, что пока «конкретных планов» по запуску сервисов нет.
Согласно описанию вакансии, новый сотрудник должен будет отвечать за развитие обмена валюты в банкоматах и в кассе. В его обязанности войдут разработка стратегии, анализ спроса и объемов операций. Кроме того, руководителю предстоит самостоятельно обеспечивать банк наличной валютой.
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