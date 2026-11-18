Согласно описанию вакансии, новый сотрудник должен будет отвечать за развитие обмена валюты в банкоматах и в кассе. В его обязанности войдут разработка стратегии, анализ спроса и объемов операций. Кроме того, руководителю предстоит самостоятельно обеспечивать банк наличной валютой.