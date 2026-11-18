Все банковские карты россиян поставят на учетДо 1 сентября 2027 года банки передадут в новый реестр их номера и ИНН владельцев
Банк России определил, как будет устроен новый единый реестр платежных карт и как банки будут передавать в него данные. Два соответствующих указания опубликованы на сайте регулятора 17 ноября за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной. Единая система учета создается для соблюдения лимита на количество выпущенных карт: с 1 сентября 2027 г. у одного человека может быть не более 20 карт во всех банках суммарно. Такое ограничение ввел закон, принятый в июне. Уже выпущенные карты изымать не будут – лимит касается только новых выпусков.
Банкам предстоит выгрузить в реестр всю накопленную базу данных. До 31 августа 2027 г. включительно они должны передать номера и виды всех карт, выданных физлицам до этой даты, вместе с ИНН клиентов. Если карту успели «отправить» в систему, а потом ее закрыли, банк должен сообщить об этом.
С 1 сентября 2027 г. система переходит в текущий режим. Данные о новой карте, в том числе выпущенной взамен старой, банк отправляет при ее выдаче. О закрытой карте – в день, когда ее использование прекращено с пометкой: по заявлению клиента, по инициативе самого банка или в связи с расторжением договора банковского счета либо договора об использовании электронного средства платежа. Если ИНН клиента у банка на момент выдачи карты не было, сообщение уходит в день, когда банк его получит.
Данные об остатках или операциях по картам в реестр передаваться не будут, следует из указания, – только ИНН, номер и вид карты.
Оператором реестра выступит Национальная система платежных карт. Она должна обеспечить банкам ежедневный и круглосуточный доступ к своей информационной системе, принимать и обрабатывать их данные, а также хранить их в едином хранилище. Каждая запись в нем будет содержать ИНН клиента-физлица, номер и вид выданной ему карты либо номер карты, которой уже нельзя пользоваться. Из информации должно быть ясно, сколько всего карт выдано конкретному человеку.
По данным ЦБ, на 1 июля в России было выпущено 525,62 млн платежных карт, 459 млн из которых дебетовые, остальные – кредитные. С начала года их количество сократилось на 3,5%.
Ранее данные ИНН не были обязательны при заведении карты, но банк оставлял за собой право уточнить эти данные у клиента или с помощью государственных сервисов, говорит руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Владимир Стасевич. Закон говорит о передаче полученных банком ИНН, поэтому само по себе отсутствие этого номера не приведет к блокировке уже выданной карты – она продолжит работать, но, возможно, потребуются дополнительные разъяснения регулятора, говорит банкир. Но практическое следствие появится при выдаче новых карт, считает Стасевич: с 1 сентября 2027 г. перед выпуском карты банк будет обязан проверить, сколько карт у клиента уже есть. Без ИНН такая проверка будет невозможна, поэтому при заведении новых карт его наличие станет фактически обязательным.
До 1 января 2028 г. банки должны будут получить сведения об ИНН клиентов-физлиц, которые уже обслуживаются в банке, – это закрепляют поправки ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета России. Если клиент не предоставит данные до 1 июля 2028 г., банк вправе приостановить ему на шесть месяцев дистанционный доступ к счетам, а также ограничить возможность снимать наличные. Еще через полгода, если клиент так и не передал данные об ИНН, банк сможет закрыть дистанционный доступ к счетам и картам, указано в законопроекте.
Нововведения являются частью масштабной кампании, цель которой – осложнить жизнь дропперам, через карты которых выводят украденные у граждан деньги. Привязка к ИНН необходима для работы платформы «Антидроп», которая позволит регулятору доводить до всех банков информацию о подозрительных операциях граждан. Законопроект, регламентирующий работу сервиса, внесен в Госдуму 11 ноября. ЦБ наделят функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих платежных средств. Банк России будет передавать информацию в банки через личные кабинеты, а также в Росфинмониторинг. Банки смогут опираться на эти данные и подозреваемым в сомнительных операциях клиентам ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 000 руб. в месяц. По задумке ЦБ, платформа должна не допустить «миграции» дропов из банка в банк и исключить дробление их операций на небольшие суммы одновременно в нескольких банках для обхода антиотмывочных процедур.
«Ведомости» направили запрос в Банк России.