Ранее данные ИНН не были обязательны при заведении карты, но банк оставлял за собой право уточнить эти данные у клиента или с помощью государственных сервисов, говорит руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Владимир Стасевич. Закон говорит о передаче полученных банком ИНН, поэтому само по себе отсутствие этого номера не приведет к блокировке уже выданной карты – она продолжит работать, но, возможно, потребуются дополнительные разъяснения регулятора, говорит банкир. Но практическое следствие появится при выдаче новых карт, считает Стасевич: с 1 сентября 2027 г. перед выпуском карты банк будет обязан проверить, сколько карт у клиента уже есть. Без ИНН такая проверка будет невозможна, поэтому при заведении новых карт его наличие станет фактически обязательным.