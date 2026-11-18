С 1 марта 2028 г. в России может быть введен запрет на постоянное проживание в апарт-отелях. К такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты, изучившие разработанный Минэкономразвития законопроект, который призван ввести регулирование на реализацию помещений в гостиницах. Сам документ был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов еще в конце октября этого года, сейчас он находится на стадии публичного обсуждения, которое завершится 23 ноября. Он фактически является первым правовым актом, который юридически, а не декларативно дифференцирует рынки жилья и гостиниц, подчеркивают юристы. «Ведомости» попытались разобраться, что изменится для девелоперов и инвесторов в случае его принятия.