Путин: трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США принесет большую пользу
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ожидает большую потенциальную пользу от предстоящих трехсторонних встреч между лидерами России, Китая и США, запланированных на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом он заявил, выступая на деловом саммите АТЭС.
Глава государства высказал мнение, что ключевая роль в формировании атмосферы понимания и доверия в АТЭС принадлежит бизнес-дипломатии.
«То есть ваши работы непосредственно, дорогие друзья, прямые контакты между предпринимателями, реализация многосторонних проектов прочно скрепляют, я бы сказал, армируют отношения между нациями», – отметил он.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. По программе визита, Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Запланированы также контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.