«Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания», – сказал российский лидер, добавив, что внешнее давление обернулось для страны стимулом последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда и обновить мощности.