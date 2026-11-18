Путин: Россия достойно прошла все поставленные перед ней испытания
Россия достойно прошла через все испытания, столкнувшись с попытками изолировать страну и беспрецедентными санкционными ограничениями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на Деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Путин обратил внимание, что Россия стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее карательных мер.
«Однако наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания», – сказал российский лидер, добавив, что внешнее давление обернулось для страны стимулом последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда и обновить мощности.
Глава российского государства подчеркнул, что Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира и занимает первое место в Европе.
Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Российский лидер проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.