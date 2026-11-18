Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. Путин запланировал провести серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. В частности, российский лидер уже провел встречу с Си. В ходе нее Путин заявил, что работа между Россией и Китаем идет «по восходящей» на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного четверть века назад. Товарооборот между Россией и КНР несколько лет подряд превышает $200 млрд, и в 2026 г. цель не только будет достигнута снова, но и покажет хорошую динамику роста.