Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне. Участие в мероприятиях принимает президент России Владимир Путин. В своем выступлении на деловом саммите он обратил внимание, что у стран региона растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Согласно программе визита, Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.