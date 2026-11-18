Дмитриев: РФПИ и китайская Yunze Capital договорились об инвестпартнерстве
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская Yunze Capital договорились о долгосрочном стратегическом инвестпартнерстве. Договоренность была достигнута в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, при участии партнеров из АТЭС РФПИ уже воплотил свыше 60 проектов на общую сумму свыше 900 млрд руб. Речь о проектах в инфраструктуре, сельском хозяйстве, технологиях и других отраслях.
«Новое соглашение с Yunze Capital направлено на развитие высокотехнологичных проектов и промышленной кооперации России и Китая», – отметил Дмитриев.
Глава РФПИ добавил, что в фокусе – передовые материалы, промышленная автоматизация, аэрокосмические, морские и глубоководные технологии. Предполагается содействие локализации производства и технологий, развитию совместных производственных цепочек российских и китайских компаний.
«Вместе с Yunze Capital будем помогать компаниям выходить на российский и китайский рынки, привлекать инвесторов и промышленных партнеров. Один из возможных инструментов – создание совместного инвестиционного фонда», – рассказал Дмитриев.
Саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в Шэньчжэне. Участие в мероприятиях принимает президент России Владимир Путин. В своем выступлении на деловом саммите он обратил внимание, что у стран региона растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Согласно программе визита, Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.