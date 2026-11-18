Мэр Нарвы выступил против закрытия погранперехода на границе с Россией
Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс раскритиковал решение властей закрыть пограничный переход на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
По данным телерадиокомпании, Тоотс уже связался с министром внутренних дел Эстонии и намерен изложить ему свои возражения. Вопрос также обсуждался на утреннем заседании руководства Центристской партии, в которой мэр Нарвы занимает пост заместителя председателя.
Тоотс считает, что если власти решили закрыть границу с Россией, то аналогичные ограничения следует ввести и на границе с Латвией. Он обратил внимание, что последние случаи незаконного пересечения эстонской границы были связаны именно с латвийским направлением.
Среди других причин для сохранения пограничного сообщения мэр назвал гуманитарные связи между Россией и Эстонией, а также экономические последствия. По его оценке, закрытие перехода может ухудшить ситуацию с занятостью в Нарве.
15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией с 1 декабря. Решение было принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Цахкна считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка. В ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог, пострадавших нет. Были задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное решение Эстонии не принесет ей ничего хорошего. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия проверит сообщение Эстонии «на достоверность».
Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что страна по примеру Эстонии может также закрыть границы с Россией. Он добавил, что Литва могла бы принять такое же решение, однако необходимо учитывать, что Литва является транзитной страной для Калининграда.