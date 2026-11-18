15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией с 1 декабря. Решение было принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Цахкна считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка. В ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог, пострадавших нет. Были задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.