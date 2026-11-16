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Захарова: Россия проверит сообщения о закрытии Эстонией всех погранпереходов

Инна Шульгина
Ведомости
Ведомости

Россия проверит сообщения о намерении Эстонии закрыть все погранпереходы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС.

«Проверим все это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», – сказала дипломат.

15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 1 декабря. По его словам, решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Цахкна считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка.

Ранее в тот день власти Эстонии сообщили, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Пострадавших нет. Задержаны восемь подозреваемых – жителей Латвии.

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