Захарова: Россия проверит сообщения о закрытии Эстонией всех погранпереходов
Россия проверит сообщения о намерении Эстонии закрыть все погранпереходы. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС.
«Проверим все это на достоверность. Но если это их реальные планы, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии», – сказала дипломат.
15 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 1 декабря. По его словам, решение принято после «диверсионной атаки против эстонской компании оборонной промышленности». Цахкна считает, что за ней якобы стояла российская военная разведка.
Ранее в тот день власти Эстонии сообщили, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Пострадавших нет. Задержаны восемь подозреваемых – жителей Латвии.