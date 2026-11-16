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Представитель ВОЗ оценил готовность мира к новой пандемии

Ксения Наумчик
Агентство «Москва»
Агентство «Москва»

Мир одновременно готов и не готов к новой возможной пандемии. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев.

По его словам, пандемия COVID-19 стала серьезным уроком для государств и подтолкнула их к укреплению систем здравоохранения и международного сотрудничества. Одним из результатов этой работы стало принятие в прошлом году соглашения ВОЗ по пандемиям. Сейчас страны продолжают согласовывать систему доступа к патогенам и совместного использования выгод.

Кроме того, вступили в силу обновленные международные медико-санитарные правила. Фонд борьбы с пандемией выделил гранты на сумму более $1,2 млрд и помог привлечь свыше $11 млрд дополнительного финансирования почти для 100 стран. Бердыклычев также отметил развитие технологий эпидемиологического надзора. В частности, центр ВОЗ по оперативно-аналитической информации о пандемиях и эпидемиях использует искусственный интеллект (ИИ) для выявления потенциальных угроз. Расширяются сети геномного надзора, системы обмена патогенами и программы передачи технологий.

Вместе с тем представитель организации указал на риски сокращения инвестиций в здравоохранение из-за перераспределения государственных расходов. По его оценке, подготовка к пандемиям должна оставаться приоритетом, поскольку ни одна страна не может самостоятельно предотвратить глобальную вспышку или эффективно справиться с ее последствиями.

В мае 2023 г. глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что COVID-19 больше не считается чрезвычайной ситуацией международного значения. Этот статус ввели 30 января 2020 г. Спустя менее полутора месяцев ВОЗ объявила о начале пандемии нового коронавируса.

Вспышку коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) впервые зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 г. Уже через несколько месяцев вирус охватил весь мир и вынудил государства вводить различные ограничения и приступить к разработке вакцин.

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