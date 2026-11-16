Представитель ВОЗ оценил готовность мира к новой пандемии

Кроме того, вступили в силу обновленные международные медико-санитарные правила. Фонд борьбы с пандемией выделил гранты на сумму более $1,2 млрд и помог привлечь свыше $11 млрд дополнительного финансирования почти для 100 стран. Бердыклычев также отметил развитие технологий эпидемиологического надзора. В частности, центр ВОЗ по оперативно-аналитической информации о пандемиях и эпидемиях использует искусственный интеллект (ИИ) для выявления потенциальных угроз. Расширяются сети геномного надзора, системы обмена патогенами и программы передачи технологий.