Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы
Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на улице Габричевского на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
По данным ведомства, в квартире загорелись личные вещи и мебель.
Пожарным удалось спасти трех человек. Возгорание ликвидировано.
9 ноября при пожаре в квартире на западе Москвы пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина. Пожар произошел на улице Багрицкого, площадь возгорания составила 5 кв. м. По данным ТАСС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации биокамина. В результате загорелись вещи и мебель.
В августе в результате пожара в одном из корпусов ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в Москве пострадал рабочий. После возгорания пациентов незамедлительно эвакуировали в другие корпуса больницы. Среди них пострадавших нет. Возгорание произошло в подвальном помещении больницы на площали 40 кв. м.