Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 502,98-0,34%RTSI959,8-0,34%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,41+0,2%
Главная / Общество /

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

Ксения Наумчик
Соцсети прокуратуры Москвы
Соцсети прокуратуры Москвы

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на улице Габричевского на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

По данным ведомства, в квартире загорелись личные вещи и мебель.

Пожарным удалось спасти трех человек. Возгорание ликвидировано.

9 ноября при пожаре в квартире на западе Москвы пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина. Пожар произошел на улице Багрицкого, площадь возгорания составила 5 кв. м. По данным ТАСС, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации биокамина. В результате загорелись вещи и мебель.

В августе в результате пожара в одном из корпусов ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в Москве пострадал рабочий. После возгорания пациентов незамедлительно эвакуировали в другие корпуса больницы. Среди них пострадавших нет. Возгорание произошло в подвальном помещении больницы на площали 40 кв. м.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь