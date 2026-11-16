Один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе Москвы

В августе в результате пожара в одном из корпусов ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова в Москве пострадал рабочий. После возгорания пациентов незамедлительно эвакуировали в другие корпуса больницы. Среди них пострадавших нет. Возгорание произошло в подвальном помещении больницы на площали 40 кв. м.